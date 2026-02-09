台中為門戶鏈結世界 國內外航司拓點

台中新景點綠美圖。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府觀光旅遊局與台中國際機場開發，台中已建構出涵蓋日、韓、東南亞及港澳二十六條國際航線，這張綿密的航網縮短台中與世界的距離。

市府觀旅局長陳美秀說，二月即將迎來星宇航空「台中－宮古島」定期航線，為旅客前往日本沖繩離島提供嶄新選擇，接續三月，再開航星宇航空「台中－東京」、「台中－熊本」及台灣虎航「台中－沖繩」定期航線，強化台中與日本城市間的空中連結。

「台中－釜山」航線即將登場，台中正迅速成為亞太地區旅客的首選目的地。觀旅局補充，真航空已將「台中－仁川」航線增為每週十四班，提升往返韓國的彈性；澳門航空「台中－澳門」航線除有不定期加班機外，預計今年夏季班表增為每週十四班，顯示港澳市場穩定成長。

今年九月台中將主辦「第十屆ＴＰＯ（全球旅遊振興機構）論壇」，吸引十七個國家約一三一個城市的國際人士感受台中的魅力。