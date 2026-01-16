台中烏日住宅深夜惡火釀1死 波及12戶

台中烏日大火波及12戶，造成1人死亡。（圖：消防局提供）

台中市烏日區光明路昨 （15）日晚間發生住宅火災，現場為2層樓磚造及木造混合建築，火勢迅速延燒多戶民宅，消防局動員大批人力與車輛搶救，火勢延燒近2小時，今（16）日凌晨撲滅，消防員在一戶民宅2樓樓梯間發現1名民眾被重物壓住命喪火窟。

台中市消防局昨天晚間10點40分接獲通報，指烏日區光明路229巷發生住宅火災，消防局隨即派遣第三大隊、烏日分隊等共15個單位前往搶救，出動各式消防車34輛、消防人員78名，由特搜大隊大隊長潘德倉擔任現場救災指揮官。

現場為2層樓磚造及木造混合建築，消防人員抵達時，火舌不斷竄出，立即佈署水線展開滅火與搜索。經全力搶救，火勢在凌晨0點16分撲滅，統計這場大火一共有12戶住宅受災。

搜救過程中，消防人員在其中一戶2樓樓梯間發現一名民眾遭重物壓住傷重不治。初步調查，現場主要燃燒家具及雜物，燃燒面積約360平方公尺，起火原因仍待火災調人員進一步調查釐清。（張文祿報導）