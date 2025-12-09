台中烏日工人後仰滑倒「頭部直接猛撞鐵桿」送醫身亡

社會中心／台中報導

台中市烏日區昨（9）日發生一起工安意外。（示意圖／資料照）

台中市烏日區昨（9）日發生一起工安意外。一名葉姓男子（36歲）在工廠內進行作業時，疑似地面濕滑或腳步不穩，突然後仰滑倒，頭部因此直接猛撞到機台上方的鐵製橫桿，當場失去生命跡象；醫療人員到場後，隨即將人送往醫院搶救，但仍宣告不治。

警消於9日下午16時09分接獲報案，指五光路某處工廠有員工受傷情事，隨即派遣國光分隊前往；消防救護人員到場後，驚見葉男後腦傷勢嚴重，連忙進行創傷救護，隨後緊急將男子送往中山附醫急救，最終男子仍傷重身亡。

警方調查後指出，現場無明顯外力介入跡象，初步研判葉男疑似在工作期間不慎摔倒，由於頭部後仰加上後方恰好有一鐵製橫桿，可能因此造成致命傷；至於詳細事故原因、經過及作業環境如何，仍待進一步調查釐清。

烏日分局目前已報請台中地檢署相驗釐清死因，同時通知相關單位調查。此外，台中市勞動檢查處也介入調查，除勘查工廠的作業流程、地面狀況外，還要查看工廠是否落實必要的職安防護措施？以便釐清後續的工安責任。

