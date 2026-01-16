台中烏日惡火「延燒12戶」！ 單親媽遭重物壓住葬身火窟

台中烏日惡火「延燒12戶」。（台中消防局提供）

台中烏日昨（15）日晚間發生嚴重大火，因為現場是「連棟住家」，因此延燒了12戶，遺憾的1名52歲楊姓單親媽媽被重物壓住，將其搬至屋外，已明顯死亡，至於詳細起火原因仍待調查中。

台中消防局指出，昨日22時40分受理本市烏日區光明路229巷40弄有發生12戶住宅火警案件，因此派遣第3大隊、轄區烏日分隊等共計15個單位，出動各式消防車34輛、消防人員78名，現場由特搜大隊大隊長潘德倉擔任指揮官。

消防說明，現場為2層樓磚造及木造建築物，火舌竄出，本局獲報後立即趕往現場救災，於16日00時16分火勢撲滅，現場共計12戶受燒；2樓樓梯間發現1名民眾被重物壓住，將其搬至屋外，已明顯死亡。

廣告 廣告

消防提到，現場燃燒家具及雜物、燃燒面積360平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

更多鏡週刊報導

今起雨區擴大！「這些地區」迎雨彈 日夜溫差仍大「中部以北恐飆26度」

台美關稅拍板！對等關稅15%不疊加、台半導體對美投資2,500億美元 獲232最惠國待遇

台灣關稅15%不疊加 政院曝「雙向投資機制」：美將擴大投資5大信賴產業