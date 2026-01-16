台中烏日暗夜惡火！ 連燒12戶釀1死

中部中心／綜合報導

台中烏日區光明路，15日晚間，發生死亡火警！由於巷弄窄小，加上當地為連棟住宅，火勢延燒迅速，一共波及12戶民宅，消防隊派出大量人車，將近2小時後將大火撲滅，但入內搜索時，發現一名被重物壓住的女子，已經明顯死亡，不幸罹難。

刺眼的橘紅色火舌，不斷從房屋二樓竄出，現場一片混亂，





台中烏日暗夜惡火！ 連燒12戶1女遭困火場不幸罹難

單親母遭困火場不幸喪生 同居男友外出躲過火劫（圖／民視新聞）





有人合力趕緊將瓦斯桶移至遠處避免爆炸，有些人把家當行李，通通拿到屋外，暗夜火警，住戶驚慌逃生。

15日晚間10點多，台中烏日區光明路某巷內，一棟透天厝住宅傳出火警，因巷弄窄小，加上為連棟住宅，瞬間被熊熊烈火吞噬，一間接著一間延燒，一共波及12戶民宅，將近2小時後，火勢終於撲滅，消防人員入內搜索時，在疑似起火戶的2樓樓梯間，發現一名遭重物壓住的女子，趕緊將她移到屋外，但傷者已經明顯死亡。





烏日惡火連燒12民宅 7戶無處可歸公所協助安置（圖／民視新聞）





根據了解，死者是年約50歲的楊姓女子，有3個女兒、1個兒子，是一名單親媽媽，也是公所長期關懷對象，目前和男友同居，沒和孩子住，案發當晚同居人因為腳痛外出就醫，躲過火劫，

事故造成12戶民宅受損嚴重，當中7戶住戶無處可歸，由公所協助安置，但大火無情，奪走一條寶貴性命，詳細事發原因，還需等完整火調報告，才能釐清。

