台中烏日暗夜烈焰吞巷 熊熊烈火畫面曝光

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日區光明路299巷15日晚間10點40分許，發生窄巷透天厝住宅火警，火舌猛烈從 2層樓磚木造老宅竄出，消防局出動中港等超過16隊車輛灌救，在2樓樓梯間發現楊女(53歲)被重物壓住，搬至屋外已明顯死亡。

警消表示，40弄內為12戶老式連棟建築且巷弄狹窄，火勢迅速延燒波及他棟住戶，大火一直燒到今天(16日)凌晨0時16分才撲滅，楊女在自宅被重物壓住逃生不及，周遭燃燒家具及雜物、燃燒面積約360平方公尺。

台中市消防局特搜大隊長潘德倉說，出動中港、信義、勤工、十九甲、南屯、國光、大誠、大里、春社、溪湳、烏日分隊，以及特搜大隊、第七大隊、第三大隊及豐原分隊，共計34輛消防車及78名消防人員灌救，起火原因由火調人員調查。

烏日警分局表示，鑑識人員勘察並經漏夜調閱監視器過濾，初步排除外力介入，將報請台中地檢署檢察官相驗。

