台中烏日深夜大火「延燒12戶」！一女遭重物壓住罹難

台中市烏日區光明路一處巷內昨（15）日深夜發生大火，一棟2層樓磚造及木造建築物竄出火舌；消防獲報後共出動各式消防車34輛、消防人員78名前往救災，於今（16）日0時16分火勢撲滅，現場共計12戶受燒。消防人員搜尋時，在樓梯間發現1名民眾遭重物壓住，不幸罹難；至於起火原因，正由火調人員調查中。

台中市消防局在昨晚10時40分獲報，於烏日區光明路299巷弄內發生火警，立即派遣第三大隊、轄區烏日分隊等共計15個單位，出動各式消防車34輛、消防人員78名前往救災。

現場為2層樓磚造及木造建築物，共計12戶受燒，於今日0時16分將火勢撲滅。搜救人員於疑似起火戶的樓梯間發現50歲的楊女遭重物壓住，不幸罹難。現場燃燒家具及雜物、燃燒面積360平方公尺，至於起火原因正由火調人員調查中。

