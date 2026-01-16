台中烏日透天厝大火波及11戶 1女遭重物壓住搶救不治

住戶暗夜被驚醒，趕緊逃出家門，有人將瓦斯桶搬出，就怕災情又再擴大，但另一頭的火勢已經延燒。

受災住戶表示，「從巷子裡面的一家先燒起來，後來雖然說火撲滅受控了，可是後來發現，好像沿著屋頂燒往另外那一側。」

台中烏日區光明路299巷內連棟透厝，15日晚間10時許發生大火，消防隊全力搶救，大約2個多小時後火勢撲滅。但之後搜索現場時，在疑似起火的透天厝1樓樓梯間，發現1名50歲的楊姓女子被重物壓住，被救出時已經沒有生命跡象。

台中市特搜大隊大隊長潘德倉說明，「現場是連棟民宅建築物，我們在8號起火戶有找到一位傷者，發現說她已經OHCA了。」

火調人員16日早上回到現場採證。當地里長表示，這個社區屋齡超過50年，除了老舊，2樓大多是鐵皮加蓋的建築，屋頂幾乎相連，火勢因此一發不可收拾。而目前所知除了起火戶，另外共有11戶被波及，公所緊急啟動安置。

台中烏日區前竹里長林東潭指出，「昨日晚上我們先安置了7戶，有22個人到2間旅館，那是昨日晚上的。那今日我們再統計一下，是不是有不可住的，或是1樓還可以住的，我們今日會做一個統計。」

受災住戶說：「擔心沒房子住呀，都燒光了，哪裡還有地方住？」

公所表示，會盡力協調相關單位，給予受災戶相關協助，安置部分也會是災民需求安排，確切起火原因，還要進一步調查。