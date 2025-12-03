台中烏日驚見死亡車禍 女騎士遭捲進聯結車底不治

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日區環中路7段與五光路口，今天中午發生A1車禍(交通事故當場死亡)，烏日警方表示，女騎士不慎被捲進聯結車車底，當場失去呼吸心跳，送醫不治，目前警方仍在路口了解肇因，至於肇事司機被帶回派出所偵訊。

台中警消表示，中午11時16分許，環中路七段、五光路交叉路口發生死亡車禍，聯結車駕駛報案稱有騎士被壓在聯結車底，消防局派遣勤工及國光分隊共5車13人，由勤工分隊小隊長廖俊銘帶隊前往搶救。

台中市消防局小隊長廖俊銘說，救護車於中午11時25分到場，發現女騎士被壓在聯結車右前方車輪下方，明顯死亡，後續交由員警處理。

