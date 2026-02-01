台中烏日「漫步花田 拔蘿蔔趣」 體驗農村慢生活
【民眾網諸葛志一臺中報導】春暖花開、花田正盛，為迎接農曆新年到來，台中市農業局輔導烏日區農會於 1日舉辦「漫步花田 拔蘿蔔趣」活動，民眾捲起袖子走進田間，親手將一根根飽滿白嫩的蘿蔔從土裡拔起，農業局表示，希望參與民眾將「農業」、「飲食」與「環境教育」連結，動手體驗學習、享受農田樂趣，讓民眾接近土地、體會農民耕作的辛苦，提高農產業的認同及參與感。
農業局表示，蘿蔔盛產期在每年11月至翌年2-3月，雖然一年四季都吃的到，但冬季蘿蔔正好吃，全株都可食用，邀請親子家庭及一般民眾走進田間，透過親手拔蘿蔔的方式，實際體驗農作物採收的過程，深化民眾對農產業的認同與參與感，同時感受農村田園的樂趣與農民務農的辛勞。
活動也規劃多元手作與藝術活動，包括結合在地食材的「壽司DIY」，讓民眾動手捲出專屬自己的美味壽司；「療育組盆栽DIY」則透過植栽組合，帶來放鬆身心的綠療癒時光，深受民眾喜愛。活動當天藝術氛圍同樣為活動增添亮點，現場邀請人像素描老師即席為參加者繪製肖像，留下獨一無二的紀念；「田野寫生」活動則讓喜愛繪畫的民眾坐在花田邊，用畫筆記錄自然風景，享受慢活片刻。現場亦邀請在地青農設攤展售新鮮農產品與加工品，促進農產品行銷，提升消費量，進而帶動地方農業發展，增加農民收益，營造熱鬧溫馨的農村年節氛圍。
其他人也在看
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 56則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 36則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
影/輝達尾牙台味十足！黃仁勳邀臨江夜市「水果阿婆」現場助陣
昨（30）日，輝達於台北舉辦年度尾牙活動，主題為「輝達尚蓋讚」。此次活動吸引了超過2000名員工參加，現場氣氛熱烈，員工們紛紛拍照打卡，展現出高規格的慶祝氛圍。輝達執行長黃仁勳以深色的「海島風」花襯衫亮相，打破了以往的皮衣裝束，成為現場焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 10則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
丟包學霸男害慘死！網怒揭「叫車平台1黑洞」轟：這是一場制度殺人
政大畢業擁有雙學士學位的25歲溫姓男子，25日凌晨透過Bolt平台搭乘多元計程車，卻被駕駛林姓男子丟包在台64線快速道路，導致溫男慘遭4車輾過爆頭身亡。案件曝光後，諸多疑點待釐清，引發社會高度關注，就有網友分析認為，這起案件並非單純的交通事故，而是「制度殺人」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
台中31歲母疑亂餵藥奪2子命 高大成：孩子生前恐遭數小時折磨
【緯來新聞網】台中市西區向上路一段發生兩名幼童死亡案件，警方於31日凌晨接獲報案，發現8歲及3歲男童緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
通霄神社熱鬧開幕 鍾東錦見證歷史風華
通霄鎮公所1月31日舉辦「通通共好˙霄語欣生」通霄神社開幕活動，苗栗縣長鍾東錦參與這場文化盛會，感謝通霄鎮公所團隊，對文化資產保存活化的用心，現場布置許多日本元素，讓人身歷其境彷彿一秒來到日本一遊。通霄神社興建於1937年是臺灣少數完整留存的神社建築，目前通霄神社相關5項修復計畫已獲核定，後續會持續修復社務所，預計修復總經費4,752萬，115年度已獲文化部核定補助3,088萬，今年將啟動修復工程，預計工期為2年。通霄鎮公所以「文化保存與傳承」為核心願景，通霄神社開幕活動規畫日式舞蹈表演、文化體驗及特色市集等，引導民眾深入了解通霄神社的歷史背景與文化意涵，藉以形塑通霄文化觀光品牌形象，促進地方認同感，並進一步帶動在地經濟發展與觀光動能。31日公所特於開幕活動推出「回饋鎮民市集券」，利用免費市集券鼓勵鎮民走入神社園區、體驗市集消費，吸引大批人潮熱情參與，縣長鍾東錦也在繁忙公務行程後趕抵現場，換上應景服飾共同見證歷史建築的風華再現，通霄鎮長張可欣更身穿和服與舞者老師們一起走秀表演，現場布置繪馬、燈籠等讓人彷彿置身日本。縣長鍾東錦表示，通霄神社周邊在公所用心規劃下打造得很有味道，且地理位置極台灣好新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
衛福2月新制一次看！146萬人明起可提前領藥
[NOWnews今日新聞]衛福部今（30）日公布2月將上路的新制，包括癌症用藥及農曆春節將至，原定於春節連假期間回診的慢性病患，屆滿或用罄日若介於2月14日至2月22日者，可提前在1月31日開始預領藥...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
高雄10歲孩緊張了！滑板失控噴飛馬路「5機連環撞」3人受傷送醫
高雄楠梓區30日晚間發生一起車禍，一名10歲男童在興楠路的騎樓下玩滑板，由於操作不慎衝進車道中，造成3輛機車連環追撞，甚至波及到路旁聽放的機車，3名機車駕駛也因此受傷送醫，詳細車禍原因正由警方釐清中。高雄楠梓區30日晚間發生一起車禍，一名10歲男童在興楠路的騎樓下玩滑板，由於操作不慎衝進車道中，造成3輛機車連環追撞，甚至波及到路旁聽放的機車，3名機車駕駛也因此受傷送醫，詳細車禍原因正由警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2男童失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該女子近期疑似因與男友有分手糾紛，造成她情緒低落，男友曾多次安慰依然無法阻止憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫
台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
最新／台中狠母毒2子！檢方複訊後當庭逮捕 依殺人罪嫌聲押禁見
即時中心／廖予瑄報導台中市西區今（31）日凌晨傳出一起悲劇，一名年約31歲的陳姓女子疑似因情緒不穩，意圖攜2名年幼的孩子輕生，因此分別餵食8歲長子與3歲次子服用不明藥物；2人被親友發現時，倒在床上，經送醫搶救仍無法挽回寶貴性命。陳女遭警方逮捕時，還一度不願配合警詢；後續警方依殺人罪嫌將她移送地檢署。晚間經檢方複訊後認定，陳涉犯殺人罪嫌疑重大，因此當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。民視 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台中2幼童遭餵藥慘死 生母殺人罪嫌移送地檢署
台中市日凌晨發生一起命案，一名陳姓女子（31歲）疑因餵不明藥物造成2名幼子喪命，警方查出女子曾遭前夫家暴，長子更曾遭不當管教，檢警下午在殯儀館進行相驗，後續將擇日解剖釐清死因，相驗結束後檢方指示將2童生母陳女依殺人罪嫌移送地檢署，晚間檢方複訊後將作出處分。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
要200萬嫁妝還不夠！27歲女特警孕期遭老公「啞鈴砸死」 生前求救通話成最後遺言
印度德里近日發生一起震驚社會的兇殺案，一名年僅27歲、懷孕四個月的德里警方特警隊女警卡賈爾·喬杜里（Kajal Chaudhary），於1月22日在家中遭丈夫安庫爾（Ankur）殘忍毆打並以沉重啞鈴重擊頭部，重傷送醫後與死神搏鬥五天，最終於1月27日不治身亡。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
撞人還爆打老夫妻！高雄資工男大生「神手鎖喉」制伏惡男 網讚爆：真英雄
高雄市環保局55歲馬姓清潔隊員，上個月30日騎乘電動單車逆向行駛行人專用區，撞到一對老夫妻，不僅沒道歉更動手打人。一名放寒假的21歲簡姓男大生路見不平，冒著被毆傷的風險，挺身以「鎖喉」手勢將馬男壓制在地，支撐近10分鐘直到警方趕抵現場，依現行犯將馬男逮捕。高市環保局祭出重懲，除即刻暫停其勤務執行，並將全案移送職工考核會議處。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
割頸案凶嫌發監前犯案 土風舞師家屬批「蓄意殺人」｜#鏡新聞
昨天（1/29）台中發生一起命案。一名有種植大麻前科，被判刑定讞的35歲張姓嫌犯，在入監服刑前，持刀砍人，導致一名土風舞老師身亡。死者家屬痛批，上次嫌犯已經對死者勒過脖子，當下他們選擇原諒他，沒想到下一步居然是行凶殺人。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
頂大生遭丟包台64「倒地險遭輾」畫面曝！網批1類人：是共犯
社會中心／張予柔報導台64線快速道路日前發生一起震驚社會的死亡事故，一名年僅25歲、畢業於政治大學的溫姓替代役男，凌晨搭乘多元計程車從台北文山區回板橋家，竟被司機丟包在快速道路上，隨後接連遭多輛汽車輾過，當場身亡。案件曝光後，引發社會高度關注與質疑，雖然林姓司機一度以5萬元交保，但因案情疑點重重，加上家屬質疑，警方已將全案朝「重大刑案」偵辦。近日，如今網路上又流出溫男倒臥在內側車道的畫面，再度掀起網路熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
孕婦羊水破卻遇國道塞車 湖口警開道火速助平安就醫
新竹縣新湖分局湖口派出所警員吳念庭、戴晨宇，於執勤途中發現1輛自小客車違規行駛於國道1號路肩，且於警車後方持續閃爍遠光燈示意，員警立刻靠邊停車了解，原來車內載著1名孕婦羊水已破、即將臨盆，隨即協助開道，引導自小客車安全、迅速前往桃園市楊梅區的醫院，最後順利產下健康的新生兒。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言