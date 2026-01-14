台中烤鴨店捕獲野生魏哲家！ 和客人親切合照：我很常來

出門吃鴨肉竟巧遇台積電董事長魏哲家！位在台中南屯的鴨片館，11日晚間迎來一名超重量級貴賓魏哲家，他當時正和朋友低調用餐，沒想到個人形象太鮮明，被其他客人認出，馬上造成轟動，紛紛要求合影。

對於粉絲（或小股東）要求，魏哲家展現親民一面，通通來者不拒，笑稱自己常來用餐，只要大家多來幾次，都有機會遇到他。

鴨片館在台中當地小有名氣，Google評論破6000則，評分也有不錯的4.4顆星。標榜全台第一家一鴨8吃的烤鴨專賣店，店內除了北平烤鴨，北方名菜和純手工製作的麵食，均深受好評。

老闆張學霖驚喜和魏哲家合照，還親自送上2026年紫南宮馬年錢母，對於魏董多年來的光顧，甚至幫他打廣告拉客，直呼感動，深感榮幸能接待這位重量級客人。

