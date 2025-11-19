台中焚化爐不敷使用還代燒 10年收費低廉遭批變相圖利

台中市議員吳佩芸19日質詢披露，台中焚化爐低價處理一般事業廢棄物及外縣市家戶垃圾，嚴重排擠台中家戶垃圾處理量能，痛斥環保局帶頭違反《廢棄物清理法》。（陳淑娥攝）

台中市3座焚化爐已不敷使用，市議員吳佩芸19日質詢披露，台中焚化爐低價處理一般事業廢棄物及外縣市家戶垃圾，嚴重排擠台中家戶垃圾處理量能，痛斥環保局帶頭違反《廢棄物清理法》，致大里掩埋場淪為垃圾山。市長盧秀燕表示，目前台中垃圾處理艱困，費用該調就要調，不該燒的也不該燒，會進行檢討。

吳佩芸指出，台中3座焚化爐幫其他縣市代燒家戶垃圾及一般事業廢棄物，一般事業廢棄物數量增長離譜，后里廠民國107年到110年原本每年燒不到2萬公噸，但111年起倍數增長，113年更狂燒快12萬7619公噸，比112年增長兩倍多。

吳佩芸表示，環保局113年將烏日廠收回營運，當年一般事業廢棄物處理量卻比112年多達2倍，且處理外縣市垃圾量在113年更暴增30多倍。另113年光是烏日和后里兩座焚化廠處理的一般事業廢棄物、外縣市家戶垃圾加總約24萬5000多公噸，是大里掩埋場堆置的38萬公噸垃圾的6成。

吳佩芸強調，3座焚化廠連台中市民家戶垃圾都無法處理完畢，根本沒有餘裕處理一般事業廢棄物、外縣市家戶垃圾，但市府卻反其道而行，帶頭違反《廢棄物清理法》。

另比較各直轄市一般事業廢棄物代為處理收費費率，台中市從104年迄今都是一口價每公噸2250元，台北市今年4月調整每公噸3603元；高雄市最多可收到6300元，台中市10年來卻不曾調整費用，長期低價搶燒一般事業廢棄物及外縣市家戶垃圾賺錢。

盧秀燕指出，能理解過去縣市間互相幫忙，從她上任以來，過去可能把別人的責任當作我們的責任，但目前台中情況艱困，有自己的垃圾問題，事業廢棄物費用該調整就要調整，不應該燒的也不應該燒，無法負擔要勇敢說出困難，會後會了解有無違反契約或相關法規。

環保局長吳盛忠表示，各縣市焚化爐歲休，互相協助是正常的事，允諾優先處理家戶垃圾，會進行相關檢討。

