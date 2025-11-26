台中焚化爐燒廚餘停擺 藍揭業者灌水換補助

▲台中市目前以焚化方式去化廚餘，且提供清運補助，卻傳出業者灌水加重，導致焚化爐受損。（圖／資料畫面）

[NOWnews今日新聞] 台中市文山焚化爐前天傍晚因廚餘收受過量、貯坑含水量過高導致滑坡，環保局緊急下令暫停進場。國民黨市議員陳成添指出，台中加碼補助廚餘清運，每車最多補助1500元原是美意，卻傳出不肖業者為換取更多補助灌水加重，導致焚化爐含水量過高。市長盧秀燕表示已接到檢舉，目前先以人工檢視方式盯場，接下來會有具體措施。

因應非洲豬瘟防疫，中央禁止豬隻吃廚餘，並推出多項清運補助，包括協助養豬場將廚餘清運至環境部指定場所，依規模補助8千元至 1萬8千元不等的油資。台中市則是加碼，包括廚餘處理免費、廚餘清運駕駛補助每車次最高1500元等。

目前台中市以焚化方式處理熟廚餘，前天下午文山焚化廠發生廚餘含水量高、瀝水不足，使原本乾燥的家戶垃圾被連帶軟化下滑，造成貯槽過濕滑坡，中下層垃圾持續滑動，垃圾因此臨時無法進場。

昨天有不少綠營議員批評盧秀燕執政無能，連垃圾都處理不好，別縣市的廚餘一樣進焚化爐，卻沒發生問題。無黨籍市議員陳廷秀則指出，因為台中市有補助，不肖清運業者刻意灌水加重，造成廚餘含水量過高。今（26）日國民黨議員陳成添質詢時，也表示業界確有廚餘灌水加重換補助的傳聞，導致焚化爐受損，市府該如何杜絕？

盧秀燕表示，台中市是全國唯一推動廚餘進場免費、依載運噸數補貼的縣市，短期內焚化處理沒問題，日前她耳聞廚餘被灌水，加上有議員向市府檢舉，除了先請各清潔隊加強稽查、杜絕投機，近期內也會引進廚餘脫水設備。

