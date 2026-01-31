台中無業母疑餵藥奪2子命 專家揭「性平教育落後」：應加強女性自主訓練

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台中市一名陳姓女子今（31）日凌晨涉嫌餵食兩個兒子不明藥物，導致兩童死亡。調查指出，陳女疑似近日與男友發生爭執，情緒激動下餵食兒子藥物。台灣輔導與諮商學會監事郭麗安今日指出，此案顯示台灣性平與情感教育的不足，呼籲提升女性自主訓練，不被傳統觀念綁架。

台中市西區今日發生家庭悲劇，31歲無業陳女涉嫌向2名兒子投藥，導致8歲與3歲男童送醫不治，兩個兒子分屬前夫與男友。調查指出，陳女近日與男友爭執、鬧分手，陳女和友人通話時吐露想帶走兩個孩子的負面想法，友人趕往陳女住處後發現2名男童已無生命跡象，送醫仍回天乏術。

據《聯合報》報導，擔任教育部性平委員的郭麗安指出，陳女並非單一個案。部分女性囿限於傳統觀念，將男性伴侶視為依賴對象，當女方處於感情問題，認為孩子阻礙伴侶互動，或是非自願懷孕、未預期生產都會對女性和孩子產生負面影響，將仇恨轉向孩童，使孩童成為被報復對象。郭麗安表示，台灣性平教育與情感教育缺失，現行教育多聚焦於避免性暴力，但未落實情感教育、生育計劃教育和親職教育。

郭麗安認為在網傳影音中可看出陳女情緒控管異常，建議承辦人員先確認陳女精神狀況，以及是否為未預期懷孕生子。只有釐清相關細節，才能做出應對措施，避免下一場憾事。

郭麗安指出，台灣多起性侵與母親傷害子女相關案件多集中於教育程度低、經濟弱勢、社會支持薄弱的「三低」女性。因經濟能力差、職業選擇較少，部分人在壓力下可能做出極端行為。她認為性別教育應強化女性的自主能力，減少對男性依賴，並在面臨困境時能及早向社福體系尋求協助。

◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

