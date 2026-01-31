台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去

台中市西區凌晨發生一起命案。（圖／報系資料照）

台中市西區一名31歲母親，疑因情緒不穩餵食8歲及3歲的兒子不明藥物，警消在今天（31日）凌晨1時30分獲報趕抵，2童已失去意識，分別送醫急救仍不治身亡，女子則因情緒激動被警方送醫進行保護管束。對此，法醫高大成認為，現今安眠藥經過改良，即使成年人服用過量也不會死亡，如果臟器尚不成熟的幼童吃下，反而會造成肝腎臟逐漸衰竭，至少痛苦2小時才會死去。

根據警方調查，該名母親曾主動打電話給友人求助，表示自己想不開、想輕生，通話內容充滿負面情緒，友人立即趕往其住處查看，發現2名男童已無呼吸心跳，隨即報警並撥打119。

警消人員抵達時，看見2名男童躺在床上，嘴唇發紫、口吐白沫、牙關緊閉，已無生命跡象，分別送往林新醫院、中國附醫搶救仍不治。該名母親則因情緒極度激動，且出現攻擊傾向，由警方實施管束，將其四肢固定後，送往中國醫藥大學附設醫院進行強制治療與觀察。

對此，高大成表示，目前第5代安眠藥已改善很多，安眠量和致死量有很大差距，不像過去只要稍微多吃一點就會死亡，因此現在即使成年人吃過量安眠藥「吃到飽」，也不會喪命。

高大成說明，對臟器還不成熟的幼童而言，服用安眠藥是一種折磨，幼童若吃下大量藥物，雖不會立即死亡，但會造成肝腎臟逐漸衰竭，至少2小時才會死去，從2名男童嘴唇發紫、牙關緊咬的狀況來看，研判是吃了中樞神經相關的藥物產生缺氧情形，亦不排除內摻多種藥物，要待後續抽血解剖才能查明孩童的確切死因。

據了解，該名母親無業，平時在家照顧小孩，目前與現任男友及2名兒子住在西區某大樓租屋處，而8歲和3歲孩子的親生父親分別是她的前男友及現男友。近期該名母親疑似被男友提分手，加上她本身罹患疾病、精神狀況不穩，有在服用藥物，今天深夜出現了輕生念頭，還涉嫌餵食2名孩子不明藥物。

台中市社會局指出，接獲相關通報後，便指派社工至現場提供家屬必要協助，目前相關人員已經安置，後續會配合檢警偵辦。由於該名母親已送醫進行保護管束，目前無法表達事發過程，警方無法製作筆錄，相關案情仍待進一步調查。

《CTWANT》關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925。

