台中無業母「被男友提分手」想不開⋯竟拉2孩陪葬！疑餵藥害死親生骨肉

記者林意筑／台中報導

31歲母親餵食2名孩子服用藥物，導致2名小孩倒臥家中死亡。（圖／翻攝google maps）

今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖輕生，竟餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2名小孩失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該名母親近期疑似與男友有分手糾紛，曾向友人表示想不開，但由於女子目前情緒激動，警方尚無法完成筆錄釐清動機，已報請檢方司法相驗釐清孩童確切死因。

今日凌晨，該名母親曾打電話向友人表示想不開、想輕生，該名友人聽聞後立即趕到女子住處，發現2名小孩已無呼吸心跳、倒臥在床上，救護人員獲報趕抵，立即將2名小孩送至林新醫院、中國附醫搶救仍不治。

台中西區有2名小孩被母親餵藥後倒臥在床上，緊急送醫搶救仍不治。（圖／資料照）

據了解，該名母親與男友、2名孩子平時住在西區某大樓租屋處，8歲、3歲小孩的生父分別是女子的前任男友與現任男友，而她本身無業，平時都在家照顧孩子。近期女子疑似被男友提分手，且她本身精神狀況不穩有在服藥，今日深夜突然情緒激動，涉嫌對2名孩子餵食不明藥物，又有輕生傾向。

由於女子目前情緒仍相當激動，警消人員將其四肢綑綁後送醫進行保護管束中，但目前仍無法表達事發過程，無法製作筆錄。後續警方已報請台中地檢署指揮偵辦，預計將於今日進行司法相驗，並針對2名孩童進行抽驗，釐清體內是否有安眠藥成分，暫時不排除以殺人罪或加工自殺偵辦。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

