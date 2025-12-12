台中無牌微電車撞人落跑 警方循線查獲肇事少女

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市15歲林姓女子日前騎未掛車牌的微型電動二輪車行經后里區甲后路時，撞上呂姓男子後逕自離開。警方一週後找到林女，除依肇事逃逸規定處理，未掛車牌依法最高可處3600元罰鍰。

台中市大甲警分局今天發布新聞稿表示，警方獲報，有男子遭未懸掛車牌的微型電動二輪車碰撞受傷，騎士逕自離開現場。交通分隊警員獲報處理，調閱沿線監視器，透過多次詢問及比對人、車特徵，事發一週後找到肇事的15歲林姓女子。

警方指出，駕駛微型電動二輪車肇事致人受傷，除行為人須負刑法肇事逃逸罪責外，依據道路交通管理處罰條例規定，微型電動二輪車未掛牌上路騎乘，可處新台幣1200元到3600元罰鍰，並禁止行駛及移置保管車輛。

警方表示，微型電動二輪車從民國113年11月30日起須懸掛車牌及投保強制險才可行駛於道路；民眾使用微型電動二輪車若不慎與其他人車發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，勿任意離去，以免觸犯肇事逃逸罪責。（編輯：張雅淨）1141212