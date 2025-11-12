台中無風雨爽放一天假？ 盧秀燕再曝停班課原因

盧秀燕今（12日）受訪回應台中停班課標準。（圖／中央社提供）





昨（11）日晚間台中率先宣布停班停課，不過今（12）日無風無雨，民眾等於爽賺一天假。對此，市長盧秀燕下午召開應變會議時，表示因為海線風力已達停班課7級標準，最大陣風甚至達10級，恐威脅台中50萬人，研判風勢將持續，才會做出停班課決定。

台中今日停班停課，不少民眾都去逛百貨公司，或到好市多採買。KTV更是幾乎全客滿，就有業者直言「客人一直湧進來，電話一直不斷」，等待時間更因此多至少一倍。

不過外界就質疑，台中今日停班課是否正確，盧秀燕在下午會議時直言鳳凰颱風「很怪」，雖然還沒登陸，但在宜蘭、蘇澳已造成千戶淹水的慘重淹水，因此今日也要繼續召開應變會議，討論後續應對。

廣告 廣告

盧秀燕也指出，停班停課皆有其標準，此次鳳凰已讓海線風力達停班課7級標準，最大陣風更達10級，大大威脅50萬人口。盧秀燕也讚這次氣象預報滿準的，而市區因受大樓阻隔，民眾感受較不明顯。

更多東森新聞報導

不斷更新／鳳凰颱風來襲 各縣市12日停班課一次看

鳳凰颱風來襲！4縣市、部分地區停班課 資訊一次看

快訊／最新風雨預測！明晨8縣市達停班課標準

