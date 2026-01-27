台中無黨籍議員吳佩芸稱遭「藍綠夾殺」 不排除民眾黨奧援

台中市無黨籍議員吳佩芸，坦言「面對藍綠大黨夾殺」，過去4年走的相當辛苦。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區33歲無黨籍議員吳佩芸，今天現身力挺環團保衛白海豚棲地，被問到「會不會加入民眾黨」，吳佩芸坦言「面對藍綠大黨夾殺」，過去4年走的相當辛苦，自己人單力薄，任何一起合作推動進步的事，都是好的方向。

監督施政聯盟、台灣媽祖魚保育聯盟等多個NGO團體，今天上午到台中市府廣場抗議台中港區擴建外廓防波堤，危害到白海豚棲地族群，吳佩芸及好友、時代力量台中黨部執行長鄒明諺現身力挺，吳佩芸強調，台中市早在2017年就發現產子白海豚，市府承諾要多元保育白海豚棲息地，台中港開發都發局或農業局完全沒有說明保育意見，台中海洋館建立白海豚專區，一邊教導市民要保育，另方面卻擴建堤防侵害白海豚棲息地，相當離譜。

廣告 廣告

媒體會後提問「會不會加入民眾黨」，吳佩芸說，今年選舉仍面臨藍綠大黨夾殺，過去4年走的相當辛苦，可以感受到推動進步法案人單力薄，是相對辛苦的，任何一起合作推動進步的事都是好的方向。

民眾黨台中市主委陳清龍說，黨部非常積極爭取吳佩芸議員加入，當然也要尊重她的決定，期待歡迎佩芸議員加入民眾黨一起努力。

台中市無黨籍議員吳佩芸(左)力挺環團保衛白海豚棲地。(記者黃旭磊攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

民眾黨軍購條例草案荒謬！沈伯洋：完全以毀掉台灣當前提

紫雲黃氏不演了！ 黃國昌黨版軍購錯誤百出還刪對中「2大重點」

批美軍購遭參議員洗臉 劉書彬瞎扯賴清德 他嘆「發言支離破碎」

自由說新聞》柯爆拿女性換國防小草炸鍋！傳北京「密令國民黨」他靈魂拷問嗆爆

