台中煲湯老店爆食安 顧客「沒吃的菜」回收放冰箱

台中南屯區一間知名煲湯餐廳開了28年，卻被民眾直擊，員工把沒吃完的菜盤回收再放進冰箱。（圖／東森新聞）





名店的食安拉警報！台中南屯區一間知名煲湯餐廳開了28年，卻被民眾直擊，員工把沒吃完的菜盤回收再放進冰箱，質疑會不會又拿給其他顧客，對此店家否認，說那是員工要帶回家吃的，只是暫放冰箱，老顧客也力挺，不過事情鬧大後，衛生局也將派人稽查釐清。

店員在收桌的時候，看到桌上還有一盤，客人沒吃完滿滿的菜，她將那盤菜拿起，緊接著，她將這盤菜用手抓起來，全部塞回去冰箱裏面，這一幕被桌旁的民眾拍下，發文說，不知道這些菜會不會再上桌給其他顧客，但看到這樣的畫面，真的會忍不住產生疑問。附近民眾：「如果是別人已經上別人桌上的，那不太適合，就這家店其實不太敢再來。」

這家餐廳是位於在台中南屯區的號稱能完美呈現中國廣西桂林口味的一家豬肚雞湯店，再GOOGLE評價高達4.3顆星，吃過的人都說湯濃醇好喝，而員工收菜冰回去的行為，業者也給出回應了。業者：「我們那個晚上的就是沒有賣完的剩的那個菜，員工都會打包回家，我們沒有在賣那個隔夜的，所以我們是不存在，就是說回收以後再賣客人，不存在這種問題的。」

店內常客：「這家店我常常來吃，常常過來，所以說我知道他們店的規矩，就是老闆娘不可以留剩下的菜，因為都會壞掉，所以幾乎都是給員工帶走。」

雖然業者稱店內的這個冰箱是放客人要打包帶走的菜以及沒賣完沒吃完，員工怕浪費就會冰進冰箱，下班後帶走的菜，只不過這個冰箱放在外場，不免會讓顧客有疑慮。記者vs.業者：「因為可能有些，就是因為工作中，有些可能他們有點出差錯，但是客人有提出這個疑慮，那我們以後會注意這個問題，是一定的這個是無庸置疑的。」

業者這邊會再加強員工訓練，員工帶菜回去的這個行為也會加強檢討，而衛生局這邊也立案，將前往稽查，如果店內程序不符合規範，時限內將請業者改善。

