台中熟女控酒吧小鮮肉性侵！開庭曝「被侵犯過千次」 法官判決出爐

（記者洪承恩／綜合報導）台中一名熟女日前在夜店結識年紀足以當她兒子的男子，兩人酒後一同前往汽車旅館並發生性關係，事後女子報警指控遭到性侵，強調自己激烈反抗、甚至正值生理期仍被硬上。然而法院審理後認為，全案關鍵證據不足，女子行為反應多處與常情不符，最終判決男子無罪。

判決指出，雙方於2024年12月27日深夜在台中知名夜店相識，狂歡後由男子駕車，清晨前往摩鐵休息。女子事後指控，一進房就遭對方毛手毛腳，並明確警告「不准亂來，我會告人」，對方一度停手去洗澡，隨後卻在她精神狀況不佳、奮力抵抗的情況下強行性交，事後倒頭就睡。

示意圖／台中一名熟女指控在酒吧認識的小鮮肉性侵她，法官審理後判無罪。（擷取自免費圖庫Pixabay）

女子表示，自己雖然覺得前往摩鐵有風險，但自認「可以應付得來」，也坦承家住較遠，若自行離開恐怕無法返家。她在天亮後接到櫃台退房電話，趁男子接電話時報警。女子還在庭上自述，從小到大多次遭遇性侵與性騷，至少超過千次，相關案件曾提告十餘次，對本案發展感到委屈不平。

不過男子始終否認犯行，強調雙方是合意性交。他指出，女子一開始確實有口頭拒絕，自己也停手，但隨後雙方「對到眼」，接著他又開始動手撫摸，並未再遭明確拒絕。至於手部傷痕，則可能是在性行為過程中拉扯所致。

法院審酌後認為，兩人皆為成年人，且是在自願情況下進入汽車旅館，房內互動本就可能隨時變化，難以僅憑單方說法即認定構成性侵。法官也指出，女子在察覺對方有非分之想時，曾有多次可離開或求助的機會，卻選擇留在房內，性行為後仍洗澡、再次就寢，行為反應與一般遭受強制性交後的恐懼或逃離狀態不符。

此外，驗傷結果僅顯示輕微擦傷，法院認為，性行為過程中本就可能出現肢體接觸或抓痕，難以據此認定為暴力所致。綜合相關證據與證詞，法院認定罪證不足，依「疑罪從無」原則，判決男子無罪，全案仍可上訴。

