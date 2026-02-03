台中燈會姆明來了 集集金馬迎春

中台灣燈會將於2月15日至3月3日在台中市中央公園登場，市府今年與國際IP「姆明一族」合作，燈會雖還沒上演，但「姆明」遍地開花已擄獲大眾的心。市長盧秀燕3日靈機一動說，可舉辦尋找名字有「姆明」的活動，但建議獎品不要太大，避免重蹈「鮭魚之亂」改名覆轍。同樣2月15日登場的南投縣2026集集燈會，以「花馬躍光影、石虎照集集」為主題，7公尺高主燈「金馬昂首·逐光」充滿科幻風。

台中市觀旅局長陳美秀昨於市政會議專案報告表示，今年以60公尺寬的巨型童話場景呈現「極光下的姆明谷」，結合動態機械氣偶、表演藝術及沉浸式聲光效果，展演以「家」為中心的全景式環境劇場，營造溫馨氛圍，保證是過年賞燈首選。

廣告 廣告

盧秀燕指出，「姆明」、「姆明」大家朗朗上口，她靈機一動說，可舉辦尋找名字有「姆明」活動增加趣味性，當場指示觀旅局、新聞局想想看，但她提醒，以前曾有「鮭魚之亂」，獎品可愛一點，但不要太大就好，避免有人為了「姆明」而改名，過2天可發布活動相關訊息。

2026集集燈會捨傳統骨架繃布，首度以氣膜藝術打造7公尺高主燈「金馬昂首·逐光」，搭配銀河蒸氣火車等，充滿科幻風，集集火車站周邊則有超萌石虎兄妹坐鎮，療癒遊客的心。武昌宮副燈區復刻1980年代的台灣老街場景並設置童玩互動區，讓大人帶著孩子重溫純真年代。

集集鎮長吳大村說，為了慶祝台鐵集集支線通車到集集，集集燈會2月15日熱鬧開幕，準備電視、冰箱等總價值約15萬元的百項家電供抽獎，大年初一至初五期間，每天送出「火車載福燈籠」、「馬年開運吊飾」限量好禮，晚間還有精彩表演，邀遊客白天來集集騎單車逛綠色隧道，晚上感受科幻風與懷舊風的雙重魅力，歡樂迎新春。