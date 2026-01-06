台中燈會IP「姆明」掀議 綠：怎不用歐米馬？ 藍：豐富多元

台中市 / 綜合報導

2026中台灣元宵燈會即將在小年夜登場，今年馬年的主題，是來自 芬 蘭的超人氣IP「姆明」，外型白白胖胖，相當可愛，但它其實是芬蘭的傳說生物，並不是「馬」，綠營議員質疑，台中就有自己的花博吉祥物「歐米馬」，為什麼放著不用，非要花大錢買國外IP的授權，但藍營議員認為，台中燈會每年的主題相當多元，應該尊重設計師團隊，今年換「姆明」，視覺感受相當豐富，沒什麼不好。

來自芬蘭的超人氣IP「姆明」，矗立在台中市民廣場，披著藍圍巾白白胖胖的造型，有21公尺高相當引人注目，民眾說：「很可愛，很可愛。」「姆明」過去稱為嚕嚕米，外型看起來像是河馬，但這其實是芬蘭的傳說生物，不是河馬。市府把它當作2026年中台灣馬年燈會的主題，民眾怎麼看？

民眾說：「不是馬的話，就有點奇怪吧，跟年輕人有點銜接的感覺，我覺得很棒，只要能吸引人潮，對台中都很棒。」綠營議員砲轟，市府當年舉辦花博，有請本土動畫導演設計石虎家族的「歐米馬」，質疑為什麼放著不用，台中市議員(民)江肇國說：「歐米馬，牠每12年也才能夠等到一次馬年，台中市政府竟然不用自己的城市吉祥物，而花大錢去買IP。」

藍營議員認為，燈會的主題多元視覺感受豐富，今年換「姆明」沒什麼不好。台中市議員(國)楊大鋐說：「台中燈會每年都會有不同的主題，我們尊重我們的設計師以及設計團隊。」

來看這隻歐米馬，曾經代言許多市府的宣傳活動，不管是端午節立蛋，還是地震防災教育，都可以看到歐米馬可愛的演出，民眾說：「兩個角色都出現，然後這樣就會比較多元。」市府過去舉辦耶誕節與花毯節活動，外國知名IP代言包括，2019年美國迪士尼系列，2023年韓國Line friends ，2024年皮克斯動畫，2025年角落小夥伴，新社花海暨國際花毯節也看得到飛天小女警。

民眾說：「(市府)是為了省事還是什麼原因這樣，也許支持本土的插畫家，屬於台中市的特色。」盧秀燕解釋，芬蘭是幸福國家台中是幸福城市，因此今年燈會主題就選了芬蘭的「姆明」，雖然它不是馬，但小提燈騎著鐵馬的意象也是在呼應馬年，還是有連結。

