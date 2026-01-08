台中營養午餐也免費 盧秀燕提照顧孩子 非「跟進台北」

台中市跟進台北市祭出營養午餐免費政策，市長盧秀燕強調，六都中最早實施的是桃園市，免費營養午餐政策已是政府總體教育政策的一環。（陳淑娥攝）

台北市長蔣萬安6日宣布國中小營養午餐將免費，台中市長盧秀燕2天後、8日也對外宣布該政策，外界認為是跟進台北市德政。盧秀燕今受訪特別強調，六都中最早實施的是桃園市，免費營養午餐政策已是政府總體教育政策的一環，所以市府下定決心籌措經費讓政策上路。言下之意，否認「跟進台北市」。

台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中小營養午餐將免費，目前六都僅桃園、台北推動營養午餐免費政策。新北、台中、台南則暫不跟進。不過，台中綠營多位民代連日要求營養午餐應該免費，市長盧秀燕今正式對外宣布營養午餐免費政策將於115學年上路。

外界認為台中市營養午餐免費政策是「跟進台北市」，盧秀燕特別搬出「桃園市」表示，六都中最早實施是桃園市，桃園跟台北已經宣布實施，免費營養午餐政策已經是政府教育政策的責任，台中的孩子不能輸在起跑點上，一定要得到最好的照顧，雖然財政籌措非常辛苦，但還是下定決心實施營養午餐免費政策。

