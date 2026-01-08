台中營養午餐免費獨漏私校2.5萬人 家長團體呼籲：應一視同仁

台中市長盧秀燕8日宣布公立國中小營養午餐自115學年起將免費。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市國中小營養午餐免費政策將於115學年上路，受惠對象排除私立學校2.5萬名學生，藍白議員認為補助應兼顧公平性與全面性，要求擴大適用對象。台中市家長會長總會表示，公私立都應該一視同仁；台中市教育產業工會則憂心排擠其他教育經費，盼照顧學生也要照顧老師。

市長盧秀燕今指出，台中市公立國中小營養午餐將全面免費，初估屆時約有21萬4000人受惠，若以每餐60元到70元計算，每年需要的預算約25億元到30億元，雖然台中財政困難，但會排除萬難籌措財源。

廣告 廣告

台中市推出的營養午餐免費政策僅限於公立國中小，私立國中小2.5萬人卻遭排除，有藍白議員認為市府補助應兼顧公平性與全面性，要求擴大適用對象，包括私立國中小以及高中職。

台中市家長會長總會理事長陳聖夫表示，營養午餐免費政策樂觀其成，但也直言私立國中小學生具備同樣身分，應該要一視同仁。至於是否擴及高中職，他認為，高中職學生不大愛吃學校營養午餐，喜歡叫外送或另覓食，不是那麼有急迫性。

台中市教育產業工會理事長林碩杰認為，台北市長蔣萬安宣布後，盧秀燕今天緊接著宣布，但蔣萬安宣布的教育政策除了營養午餐免費外，還包含導師少1節課並提高導師費、充實學校專責行政人力、增加教師心理諮商時數與次數。

林碩杰強調，盧秀燕指宣布營養午餐免費，固然是好的政策，但也憂心排擠到其他教育預算，疾呼盧市長比照台北市「教育革新三箭」，照顧學生也要照顧老師，改善老師勞動條件。

更多中時新聞網報導

TPBL》海神4連敗煞車 換帥後首勝

葛兆恩操刀 重現經典三大難高音

暖暖包用錯 當心低溫燙傷