台中營養午餐免費！盧秀燕不認跟進蔣萬安

▲盧秀燕宣布自下學年起，台中市公立國中小的營養午餐免費。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.08）

[NOWnews今日新聞] 繼蔣萬安昨天宣布營養午餐免費後，台中市長盧秀燕今早突然宣布，自下學年起，台中市公立國中小的營養午餐免費，她表示時代已進步，營養午餐免費已從以往的補助弱勢，被視為政府整體教育責任的一環，中市府將在今年3月議會定期會中，爭取議員們的支持。外界質疑她突然提出這政策是跟進蔣萬安，盧秀燕則說，六都最早實施免費政策的是桃園市。

台北市長蔣萬安昨天宣布台北市國中小至幼兒園營養午餐全面免費，基隆市長謝國樑立即宣布跟進。台中市國民黨立委黃健豪、羅廷瑋分別在昨天深夜、今天上午於臉書發文，喊話台中也應實施免費營養午餐，引起是否排富等熱烈討論，外界嗅到不一樣氣息，果然中市府臨時通知，盧秀燕今（8）日上午將有重大宣布。

盧秀燕在市長室前，宣布台中市公立國中小將自下學期（即今年9月）實施免費營養午餐，預計將有21.4萬學生受惠，一年預算在25億元到30億元之間。她表示時代已不一樣，過去學校免費營養午餐的概念是補助弱勢學生，現在和課桌椅、校舍一樣，應該視為整體教育責任的一環，由政府來供應。

盧秀燕說，雖然台中市財政非常辛苦，且教育支出比例比別縣市大，但再窮不能窮教育、再苦不能苦孩子，她還是會想辦法籌錢，預計在3月份台中市議會定期會時，向議會提出追加預算，若順利通過，下學年度就能順利執行。

台中市臨近的彰化、南投早已實施免費營養午餐多年，部分議員也多次要求比照辦理。對於外界認為盧秀燕突然宣布是跟進蔣萬安，盧秀燕僅說，六都當中最早實施的是桃園市，免費營養午餐政策已是政府的整體責任，也是教育趨勢，孩子不能夠輸在起跑點上，一定要得到最好，因此她下定決心籌措經費。



