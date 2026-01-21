台中營養午餐將有21.4萬學生受惠 邱愛珊、陳雅惠籲重視品質 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市宣布115學年度起公立國中小營養午餐全面免費，估21.4萬名學生受惠、經費約25至30億元。國民黨市議員邱愛珊、民進黨市議員陳雅惠除表示支持，也強調「免費不能拿品質交換」，要求市府把食安、營養與供餐品質制度化，確保孩子吃得好、家長才安心。

「孩子吃到的是不是更好的午餐？」邱愛珊說，教育局估算每餐約60至70元，但範圍過於模糊細節應透明化，且目前營養午餐費用兩年未調整，加上人力、物價成本抬升，目前每餐費用已高達67元，如何保障學童品質也避免影響原有補助政策？呼籲市府應明確定義免費營養午餐至少應該保障學生哪些基本品質，包含營養標準、品質管理、原型食材比例、衛生指標等都必須納入重點評估。

邱愛珊進一步說，餐費長期偏低，未反映整體成本，恐導致品質被壓縮，要求市府承諾，免費政策不能因餐費過低而犧牲營養與品質。她建議，市府應整合教育局、農業局、各農會及團膳業者，盤點台中農產品並強化在地食材運用，明訂採購時程與規範，由農業局及農會負責標章、規格與配送，業者承諾配合採購。

邱愛珊並強調，免費營養午餐不僅要讓學童吃得安全、家長減輕負擔，更要照顧台中農民，達到「三好」目標。同時提出提升食材品質，採用國產優良與認證食材，讓孩子吃得更安心；並協助學校廚餘清運，減輕環保局負擔。

「免費只是起點，品質升級才是保障。」陳雅惠要求，市府應以114學年度午餐收費為基礎整合補助，避免同樣在台中，孩子卻吃出落差；她並要求教育局訂出稽核頻率、責任分工及違規處分、退場機制，杜絕偷工減料、菜色縮水、營養失衡。

針對教育局研議取消外訂團膳「選餐制度」、改採輪餐制度提升穩定性，陳雅惠支持方向，但要求說清楚輪餐如何兼顧品質與衛生，在地食材採購比例與查核標準也要講明白，不能改制度反而讓品質變差。

陳雅惠也追問財源，要求交代「錢從哪裡來」，並確保不排擠其他教育計畫。她並提到市府常以中央卡關為由推延，但總統賴清德曾肯定台中市長盧秀燕、盼中央參與台中發展，市府更應主動爭取資源。

盧秀燕表示，營養午餐供餐費用，成本上市區（50至60元）與海線（40至50元）存有差異，且台中市相比高物價水準台北（補助60至70元）在補助上並齊，台中會吃得更好，至於60至70元仍以決標金額為主。

教育局長蔣偉民回應說，政策115年9月上路，依期程辦理並以追加預算支應，違規廠商將依契約扣點扣款。

