台中營養午餐恢復使用溫體豬肉 剩餘食物仍禁止打包

中央災害應變中心5日宣布非洲豬瘟清零達標，並從6日中午12時起開放活豬運輸、7日零時起恢復豬肉拍賣、屠宰及屠體運輸。非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍6日宣布，階段性任務結束，但應變中心還不會撤除，將持續致力讓台灣重回非疫國行列。

台中市長盧秀燕則宣布，重新開放台中市營養午餐使用溫體豬肉，但仍禁止打包剩餘食物，預計將觀察一周後再解禁；除此之外，包含禁止廚餘餵豬等部分防疫措施也暫未退場，依然採取「人盯場、人盯桶」方式嚴格控管。

至於近期有民眾遭舉報飼養寵物豬，盧秀燕強調，寵物豬同樣禁用廚餘餵食，目前已知的4頭寵物豬中，有3頭採檢皆為陰性，另一頭預計今日檢驗。

台中市副市長鄭照新表示，染疫案場豬農住家環境9個採檢點第二次採樣皆為陰性；針對案場周圍5公里內東南亞小吃廚餘與衛生進行稽查，也未有違規案例；針對有議員質疑台中市府在豬瘟專案報告中僅懲處2名基層人員，鄭照新則回應，懲處名單尚未公布，仍在進行相關調查。

台中市府指出，未來4項防疫重點包含：督導養豬業者按防疫手札落實操作、化製系統異常警訊及回溯來源豬場採樣監測、化製集運車逐車採樣，以及異常屠宰通報等。

