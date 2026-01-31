台中爆發禽流感 何欣純籲市府給國人一個清楚交代

立委何欣純(中)至豐原市場拜早年。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市非洲豬瘟才平息，近日豐康牧場爆出禽流感雞瘟，雖然業者隱匿在先，但市府從去年8月之後，就未派員訪視牧場，受到外界質疑；對此立委何欣純今日表示，市府稽查量能是否有按照規定，要向市民報告，以安市民之心。

何欣純今日去豐原市場發春聯拜早年，她受訪指出，禽流感產生固然有背景因素，但是可以預防的，尤其台中市府包括稽查頻率、量能跟重點，都必須依規落實，過去半年對於禽流感預防，對養雞場該有作為是否有落實，是否有行政疏失或人為因素，希望市府要徹查清楚，若有違法隱匿情事，也必須即時調查清楚，給國人一個清楚公開透明交代。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中蛋雞場瞞染禽流感 議員曝業者「這麼敢」原因

獨家》柯建銘、蔡其昌競選總召 「她」也報名民進黨團三長

柯志恩兒遭指是美國公民 前女友再爆：前任什麼都好就是媽媽太可怕

苗縣後龍挖出禽流感病死雞 數量比業者聲稱還多301隻

