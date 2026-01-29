台中爆發禽流感 總統：台中若有需要 中央義不容辭提供協助

台中市豐原區一處蛋雞場確診禽流感，賴清德總統今天(29日)前往台中「松竹寺」參香時表示，地方若有需要，中央政府一定義不容辭，協助台中市政府克服種種困難。總統也再度呼籲在野黨應儘速通過「國防特別預算條例」與中央政府總預算，才能讓國家更安全、經濟更發展，人民獲得更好的照顧。

賴清德總統29日赴台中的「松竹寺」參拜，祈求神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，地方四時無災、八節有慶。

總統也表示，去年台灣經歷丹娜絲颱風、樺加沙颱風等風災侵襲，花蓮堰塞湖溢堤，造成傷亡，感謝全台有數十萬人次的「鏟子超人」赴花蓮救災；另外，台中市去年爆發非洲豬瘟，現在豐原也傳出禽流感疫情，他強調，只要地方遇到困難，中央政府一定會站在第一線給予協助，敬請民眾給予「會做事」的行政團隊鼓勵與支持。總統說：『(原音)去年南部颱風，卓榮泰院長率領團隊站在第一線，花蓮災情也一樣，台中非洲豬瘟中央政府也站在第一線，所以禽流感若有需要，中央政府一定義不容辭，協助台中市政府克服種種的困難。我們給卓榮泰院長率領的團隊、會做事的團隊鼓勵一下。』

廣告 廣告

總統接著也向在地鄉親說明政府近來推動的各項國政。他表示，政府積極拚經濟，最近完成對美關稅談判，台灣取得對等關稅15%不疊加等成果，讓產業信心大增，一方面是談判團隊的努力與用心，另一方面是台灣科技產業的實力，成為談判團隊的後盾。

此外，總統也表示，政府大力推動育兒津貼加碼、學費補助、長照3.0、減稅等政策，現在失業率是25年來最低，台灣經濟表現亮眼，他呼籲企業要幫員工加薪，讓民眾的生活過得更好。

不過，總統也說，台灣累積豐厚的經濟成果，政府要讓國家更安全，以保障台灣的經濟發展及人民的生命財產安全，因此國防至關重要。他表示，政府推動「國防特別預算」，預計在8年內編列新台幣 1.25 兆元，打造「台灣之盾」，並將人工智慧導入國防體系，推動國防工業自主，該筆預算是保家衛國、保護人民及經濟繼續進步的預算，他希望在野黨能夠支持，在立法院儘速通過「國防特別預算條例」及中央政府總預算，才能讓國家更安全、經濟更發展、人民獲得更好的照顧。(編輯：宋皖媛)