台中爆發禽流感！雞蛋、雞肉還能吃嗎？會傳人嗎？醫：除了半熟蛋，這種調味料也要少吃





近日台中市豐原區一處蛋雞場出現大規模雞隻死亡事件，經檢驗確認感染H5N1禽流感病毒。此事件引發民眾對雞蛋與雞肉安全的關注，也提醒大家，防範禽流感仍不可掉以輕心。

禽流感是一種會感染禽類、造成高死亡率的A型流感病毒，近年在多國皆有疫情通報，也曾對國內蛋品供應造成影響，防疫議題不容忽視。

許多人好奇，遭感染的雞蛋、雞肉還能吃嗎？禽流感會傳人嗎？本文整理了該事件經過、食安提醒、退費管道及防疫原則，讓民眾安心食用禽肉蛋品並做好自我防護。



台中蛋雞場1700隻雞異常死亡，市府：全場撲殺、不予補償

台中市豐原區一處蛋雞場出現1700隻雞異常死亡，經檢驗確認為 H5N1 禽流感病毒陽性。業者坦承私自掩埋死雞，未即時通報，中市府已成立前進指揮所，預計全場雞隻撲殺。

廣告 廣告

農業局強調，由於業者未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

買到禽流感雞蛋、雞肉怎麼辦？退費管道這裡看

台中市政府新聞稿提到，該違規業者已主動聲明，願接受消費者退費，並已設置專責客服04-25360989，有食用疑慮的民眾可撥打詢問退貨退費事宜。

禽流感是什麼？一種禽類的嚴重傳染病

禽流感為禽類的病毒性流行性感冒，為RNA 高變異A型流感病毒，引起禽類的一種從呼吸系統到嚴重全身敗血症等症狀的傳染病，造成禽類之高死亡率。

禽流感病毒可依據其表面蛋白，分為16種H亞型與9種N亞型。而病毒又可依據其HA蛋白切割位之鹼性胺基酸數目，分為強毒株與弱毒株。

WHO研究指出，禽流感病毒能長期存活在受感染的禽類糞便、水和紙巾中，且在低溫環境中存活時間更久，如在水中於22℃可生存4天，0℃以下生存30天；在冷凍物體中更可無限期生存。

禽流感病毒的傳播途徑為何？三大常見來源

台南市動物防疫保護處說明，幾個原因會造成禽流感病毒傳播：人員及物品移動、活禽市場、牧場工作、帶原候鳥遷徙等。

所有禽流感病毒可藉由直接接觸 感染禽隻分泌物 而傳播，尤其是糞便，間接經由受汙染的食物、飲水、器具、及人類之衣物鞋子等而傳播。

場與場間的傳播可能 由家禽、人員、車輛、器具、籠架、飼料等之移動 造成疾病擴散，高病原性流感病毒可在環境中存活相當長的一段時間，尤其在氣溫低的時候，可存活更久。

臺灣位於候鳥路徑上，候鳥會經由西部沿海或東部海岸進入臺灣，105年底到106年日本韓國發生H5N6疫情，野鳥檢出多案，病毒很可能隨著候鳥進入臺灣。但由於104年度國內剛發生重大禽流感疫情，養禽業者生物安全措施強度增加，病毒未大規模入侵禽場，但無法排除環境已有病毒存在的可能。

遭到感染的雞蛋、雞肉還能吃嗎？關鍵在有無煮熟

禽流感病毒不耐高溫，科學實證確認，蛋品只要經「澈底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，食用的食安風險較低，請民眾保持警覺不要恐慌。

世界衛生組織（WHO）也聲明，禽流感病毒不耐高溫，攝氏100℃加熱1分鐘即可殺滅，正常處理和烹調的肉是安全的，即使在疫情爆發地區，煮熟的肉品、蛋或其副產品皆可安心食用。

禽流感會傳染給人嗎？會人傳人嗎？醫師這樣說

禽流感一般並不會輕易地傳染給人類，但近年爆發人類感染的H5N1型病毒，可能是在病毒經過變異或是在人類和禽鳥的親密接觸之後而發生。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，H5N1主要透過接觸被感染的活禽、死禽，以及其糞便與分泌物，人類可能因接觸被污染的環境感染，但尚無人傳人風險。防疫重點在於避免接觸病禽與受污染環境。

顏宗海說，禽流感潛伏期約2到8天，接觸到死雞的相關人員，在這段期間有發燒或呼吸道症狀，建議儘速就醫。此外，食用生禽肉或未全熟蛋品也有可能增加感染風險，特別是「半熟蛋」，例如溫泉蛋、溏心蛋，以及以半熟蛋為原料的糕點或調味料，例如美奶滋等，都應該避免。

如何防範禽流感？牢記5要6不防疫原則

禽流感主要透過接觸受感染禽鳥的分泌物、排泄物，或因人員與物品移動而傳播。民眾只要在日常生活中落實正確的飲食與衛生習慣，即可大幅降低感染風險，無須過度恐慌。

在飲食與處理食材方面，顏宗海特別提醒：

禽肉烹煮前可先以熱水汆燙，並務必徹底煮熟

蛋類料理前應先清洗蛋殼表面

接觸過生禽肉或蛋品後，務必以肥皂確實洗手

落實生、熟食分開處理，避免交叉污染。

民眾可依循政府提出的「5要6不」原則，兼顧飲食安全與個人健康：

5要

禽肉及蛋要熟食

要以肥皂澈底洗手

出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史

與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗

要均衡飲食及適當運動

6不



不生食禽鳥蛋類或製品

不走私及購買來路不明禽鳥肉品

不接觸或餵食候鳥及禽鳥

不野放及隨意丟棄禽鳥

不將飼養禽鳥與其他禽畜混居

不去空氣不流通或人潮壅擠的場所

參考資料：台中市政府、台南市動物防疫保護處、農業部、亞東醫院

責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：陳宛欣

更多良醫文章

2026犯太歲生肖：馬、鼠、牛、兔、雞，運勢解析與犯太歲化解

起床後喝水、高纖飲食...反而刺激腸胃！中醫師：5個你以為健康的習慣，其實很傷胃

