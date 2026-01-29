台中爆禽流感掀恐慌 「1種蛋」別吃…這情況快丟掉！

生活中心／江姿儀報導



近日台中1處養雞場爆發禽流感，市府接獲通報後，緊急派員處理，依法撲殺雞隻、消毒環境。消息傳出，不少民眾擔憂雞蛋流入市面，恐危害食安、健康。對此，有「無毒教母」之稱的護理師譚敦慈今（29日）發文，親授「6招」安全吃蛋，照樣安心攝取蛋白質，也提醒烹調時蛋白、蛋黃務必煮熟，切勿生食。





台中爆禽流感掀恐慌 無毒教母親授「吃蛋6招」：別生食、這情況快丟掉！

近日台中豐原某養雞場爆發禽流感。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

近期台中豐原某養雞場驚傳大量雞隻異常死亡，台中市政府農業局動保處獲報後，趕往現場採樣送驗並管制，檢驗結果顯示禽流感病毒陽性。市府已成立前進指揮所，依規定全面撲殺、消毒，以防疫情擴散。然而傳出業者疑似隱匿疫情未通報，民眾擔心相關雞蛋流入市面，目前市府將追蹤雞蛋流向，進而下架、銷毀。長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈今（29日）稍早於臉書發文，首先強調雞蛋是「良好蛋白質」的來源，且取得方便，「是家戶必備食材」。她簡要列出「6招」安全吃蛋法：

台中爆禽流感掀恐慌 無毒教母親授「吃蛋6招」：別生食、這情況快丟掉！

譚敦慈親授「6招」安全吃蛋，建議從合法通路購買雞蛋，或選購具有產銷履歷的洗選蛋。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

1.購買：建議從合法通路購買雞蛋，或選購具有產銷履歷的洗選蛋，因此類蛋販售前經過專業流程，清洗、風乾、檢查、消毒、分級、包裝，去除蛋殼表面病菌、髒污，品質安心有保障。

台中爆禽流感掀恐慌 無毒教母親授「吃蛋6招」：別生食、這情況快丟掉！

挑選、存放雞蛋時，以手碰觸完，務必確實清潔手部。（示意圖與本事件無關／民視新聞）

2.觸碰：挑選、存放雞蛋時，難免以手碰觸，接觸完務必確實清潔手部，以防沾染病菌入口。

台中爆禽流感掀恐慌 無毒教母親授「吃蛋6招」：別生食、這情況快丟掉！

蛋殼外觀出現明顯的裂痕、破洞，建議直接丟棄。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

3.挑選：若是蛋殼外觀出現明顯的裂痕、破洞，甚至流出蛋液，建議直接丟棄，不要繼續食用。

台中爆禽流感掀恐慌 無毒教母親授「吃蛋6招」：別生食、這情況快丟掉！

存放過生蛋的器皿要清洗乾淨，且要生熟分開，接觸過生蛋的碗盤勿再放熟食，避免交叉汙染。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

4.存放：不少民眾會特別購入放置雞蛋的容器，提醒放過生蛋的器皿要確實清洗乾淨；雞蛋生熟分開，接觸過生蛋的碗盤，未清洗前切勿再放熟食，避免交叉汙染。

台中爆禽流感掀恐慌 無毒教母親授「吃蛋6招」：別生食、這情況快丟掉！

製作雞蛋料理時，要讓蛋白和蛋黃都完全凝固；避吃生蛋，以及生蛋相關製品。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

5.烹調：製作雞蛋料理時，要讓蛋白和蛋黃都完全凝固。





6.勿食：避吃生蛋，以及生蛋相關製品。





原文出處：禽流感疑「蛋流市面」掀恐慌 無毒教母親授6招：別生食、這情況快丟掉！

