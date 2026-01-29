台中爆禽流感疫情！今早撲殺全場雞隻 疫調曝「防疫空窗期」長達17天

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中市豐原區一處蛋雞場近日傳出雞隻大量異常死亡，經檢驗確認感染H5N1高病原性禽流感，引發民眾關注。根據台中市府疫調結果顯示，早在1月10日就有雞隻異常死亡情形，然而市府在26日才獲報，並於27日上午下令即刻封鎖、管制移動，期間防疫空窗期長達17天。市府表示，預計今（29）日上午展開全場雞隻撲殺作業，以防堵疫情擴散。

台中市動物保護防疫處指出，該蛋雞場業者表示，場內雞隻自1月10日開始陸續出現疑似禽流感症狀並有異常死亡情形，由於該場屬於蛋雞場，期間並未對外販售雞隻，初步排除活禽流通造成疫情外溢的可能。

動保處於1月27日上午10時，已依法對該雞場開立動物移動管制通知書，要求即刻封鎖，禁止任何禽隻、禽產品及相關物品進出；隨後於當日中午進行現場稽查並採樣，並由人員親自將檢體送交相關獸醫單位檢驗。這一前一後的時間差，可推算出從異常死亡到動保處要求立即封鎖，中間有長達17天的防疫空窗期。

市府表示，1月28日上午9時23分，動保處接獲獸醫研究單位傳真通知，檢體呈現禽流感病毒陽性反應，隨即依防疫程序通報並規劃撲殺作業，於今日清晨完成相關準備後，上午8時全面撲殺場內雞隻，並進行後續清消作業。

針對外界關切有黑貓宅配貨車曾進出該雞場，是否可能將病毒帶往其他禽場？動保處回應，目前相關流向與接觸史仍在疫調中，市府將持續釐清是否涉及其他禽場。

此外，苗栗縣後龍鎮日前發現遭棄置的死雞，引發是否與台中疫情相關的疑慮。對此，台中市政府表示，該案已由苗栗縣動物防疫機關進行調查，兩縣市將保持橫向聯繫，若確認有疫情關聯，將立即啟動跨縣市防疫應變。

