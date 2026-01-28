台中爆禽流感！何欣純籲市府即時報告資訊

▲何欣純籲台中市府即時報告禽流感疫情資訊，讓市民安心。（圖／翻攝自何欣純臉書）

[NOWnews今日新聞] 台中市豐原區一處蛋雞場出現1700隻雞異常死亡，市府採檢確診禽流感，而業者坦承私自掩埋死雞，台中市府則成立前進指揮所，將進行雞隻全面撲殺並依法開罰。對此立委何欣純今日表示，台中曾走過非洲豬瘟慘痛教訓，不容再有任何輕忽、鬆懈與怠惰， 籲市府相關疫情資訊也要向市民報告，以安市民之心。

台中市府證實養雞場禽流感呈現陽性反應，對此何欣純說，防疫視同作戰，去年才剛艱辛度過非洲豬瘟疫情，現在再出現禽流感。防疫、檢疫、疫情處理的SOP都已有程序，相關通報、管制、撲殺、疫調、清消、及產品下架回收..等，都必須依規落實，若有違法隱匿情事，也必須即時調查清楚。

何欣純指出，台中曾走過非洲豬瘟疫情慘痛教訓，疫情一旦發生，不容再有任何輕忽、鬆懈、怠惰，地方政府位居防疫第一線，應依法行政、全力作為、防堵疫情擴散，相關疫情資訊也要向市民報告，以安市民之心。

