台中爆禽流感！盧秀燕被狠酸：12生肖中3個

[NOWnews今日新聞] 台中市豐原區一牧場爆發禽流感，業者涉隱匿疫情。市長盧秀燕昨（28）日指出，已進行全面消毒，並加強人車管制、追查蛋品、撲殺清場與全面訪查全市業者等5大措施，更提醒民眾不必恐慌，禽流感病毒不耐高溫，徹底加熱煮熟即可大幅降低風險。消息一出，網友紛紛抨擊：「12生肖已經被幹掉2個了」，其他網友更指出，豬瘟、狂犬病、禽流感，累積至少3個了。

繼去年底的非洲豬瘟，台中市近日爆發2年來第一起禽流感，市府今一早入場撲殺剩餘的5千隻雞。對此，有網友在社群平台上狠酸：「12生肖已經被盧媽媽幹掉2個了，人才啊」，底下留言區也有大批網友表示：「龍幹不掉」、「毒系館主」、「接下來還有哪幾個生肖？」、「拜託Lumama去滅個鼠好嗎？」、「鼠兒跟馬兒瑟瑟發抖」等。

台中市上次發生禽流感是在前年，對於豐原區該牧場傳出隱匿疫情，台中市長盧秀燕在臉書發文表示，市府於26日晚間接獲通報，豐原蛋雞場疑似出現大量死亡，農業局動保處27日立即到場採樣送驗、啟動移動管制，檢驗結果已確認為H5N1禽流感陽性。

盧秀燕也提到，場內在養約7,000隻，其中約1,700隻異常死亡。對於業者未主動通報，死亡雞隻未依法送化製處理，市府將依規定不予補償，並依《畜牧法》裁罰。市府會持續公布防疫進度，守住市民家人健康。

