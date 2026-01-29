「台中爆禽流感」雞蛋還能吃嗎？ 毒物醫：美乃滋等半熟製品要當心！

台中市豐原區豐康牧場爆發禽流感，造成1700隻雞暴斃且未依規定通報業主疑隱匿通報，恐有問題雞蛋流入市面。苗栗縣後龍出海口大排發現遭丟棄大量死雞，採樣送驗確診H5N1亞型高病原性禽流感，來源疑與豐康牧場有關，相關單位正調閱監視器釐清中。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海強調，民眾應避免食用生禽肉或未全熟蛋品，曾在病例場或接觸不明病死雞的人員如出現發燒或呼吸道症狀，建議儘速就醫。

食用生禽肉或未全熟蛋品都可能增加感染風險，特別需要注意「半熟蛋」，包括溫泉蛋、溏心蛋，還有以半熟蛋為原料的糕點或調味醬料，比方說美乃滋等都應避免。 （示意圖／Pexels）

顏宗海解釋，H5N1禽流感主要透過接觸受感染的活禽或死禽、其糞便與分泌物，或受污染的環境而傳播給人類，例如活禽市場、被禽鳥糞便污染的表面等。他說，食用生禽肉或未全熟蛋品都可能增加感染風險，特別需要注意「半熟蛋」，包括溫泉蛋、溏心蛋，還有以半熟蛋為原料的糕點或調味醬料，比方說美乃滋等都應避免。

顏宗海提醒，在烹調之前應做好相關步驟，包括「禽肉烹煮前先用熱水汆燙」、「蛋類要先清洗蛋殼表面」、「接觸過生禽肉或蛋品後，務必用肥皂徹底洗手」、「生熟食分開處理，避免交叉污染」等。他強調，防疫重點仍是避免接觸病禽與受污染環境，而不是對煮熟的禽肉與蛋品過度恐慌。

台中市豐原區豐康牧場爆發禽流感，造成1700隻雞暴斃且未依規定通報 業主疑隱匿通報，恐有問題雞蛋流入市面 。（圖／台中市政府）

農業部曾在爭議訊息澄清專區中，引用世界衛生組織聲明指出，禽流感病毒不耐高溫，攝氏100度加熱1分鐘即可殺滅，正常處理和烹調的肉是安全的。即使疫情爆發地區，煮熟的肉品、蛋或其副產品皆可安心食用，只要雞、鴨、鵝等禽肉與蛋類完全煮熟就可以安心食用。

針對這次禽流感疫情涉及私自掩埋死雞等違規行為，顏宗海說，禽流感的潛伏期約2至8天，若接觸到死雞的相關人員在這段期間出現發燒、呼吸道症狀等，建議要儘速就醫。根據衛福部疾病管制署資訊，禽流感由主要影響鳥類和家禽的流感病毒引致，其中H5N1及H7N9曾出現極少數家庭內群聚案例，但目前無證據顯示有持續性人傳人現象。

