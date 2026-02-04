台中爆蒸餃店攻擊案！顧客慘遭「利剪猛插鎖骨」 嫌犯落網了

台中市也發生攻擊事件，昨（4日）晚間某間蒸餃店內，有位41歲的男子吃到一半，竟然被隔壁桌的身分不明男子持利剪「插過來」，當場血流如注，嫌犯行兇後迅速逃逸，6小時後落網，身分也曝光。

嫌犯林男落網。（圖／翻攝畫面）

據第二分局的調查，事發地點在漢口路三段上一間才開業3個禮拜的蒸餃店，昨晚7點54分獲報後，立刻派員警會同救護人員趕往，抵達後現場有位劉姓男傷者，右肩靠近鎖骨處遭刺傷，所幸緊急送醫後沒有生命危險，意識也清楚。

警方調查發現，事發經過是劉男當時正和一位女性友人在用餐，隔壁桌有一對母子也正在吃，雙方素不相識，用餐全程也沒發生衝突，後來隔壁桌的母親打包餐點先行離開，留下兒子繼續吃，此時劉男跟女性友人正要離開店內時，就被該名兒子持利剪猛刺。

嫌犯逃逸後，在今天凌晨2點50分於其位於台中市北區的住處落網，經查現年50歲、姓林，目前持續釐清他的犯案動機，偵訊後依涉犯《刑法》恐嚇公眾罪及傷害罪移送台中地檢署偵辦。

