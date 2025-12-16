台中爆行糾！ 不滿後車遠光燈挑釁 駕駛持辣椒水槍狂噴

台中市 / 綜合報導

台中市日前發生一起行車糾紛，黃姓駕駛疑似不滿後車連開兩次遠光燈挑釁，先是刻意逼車，接著又拿出車內的玩具水槍，朝後車駕駛噴灑辣椒水，再把整隻槍朝對方的車內砸，造成車內駕駛臉部疼痛。黃姓駕駛到案後說，因為他有青光眼，後車開遠光燈讓他相當不舒服，車內的辣椒水槍也是自保用，警方訊後依恐嚇及傷害等罪嫌移送偵辦，而黃姓男子行駛中任意驟停，也依規到開罰6千到3萬6千元罰鍰、吊扣牌照6個月。

一輛橘色轎車，突然煞停在道路中間，後車駕駛注意到只能跟著煞車，還好沒有追撞上去，接著橘車駕駛打開車門走下來，用手比劃了一下，抱怨後車開遠光燈太刺眼了，遠光燈關掉後，原以為事情就這樣告一段落，但後車駕駛又開啟遠光燈挑釁，橘色轎車受不了，在道路中再次緊急煞停，兩車之間的衝突就此展開，橘車先是左切逼車，等後車找機會超車時，左側視角能明顯看到，橘車內的男子掏出一把手槍，並朝後車駕駛噴灑水柱，接著把整隻槍砸向後車駕駛座內，衝突發生地點，在台中市北屯區東山路一段，男子邊開車邊持槍噴灑辣椒水，危險行徑全被後車行車紀錄器拍下。

非當事民眾說：「治安真的坦白講，滿差的，我會覺得心裡很不舒服，但我會覺得讓他先過。」被噴辣椒水的駕駛臉部疼痛不適，後來到派出所報案，警方追查，開橘車的人是57歲黃姓男子，他到案後供稱，因為有青光眼所以後車開遠光燈讓他覺得相當刺眼，至於車內的手槍是玩具水槍，裡面裝辣椒水是為了自保。

第五分局北屯副所長陳重銘說：「依恐嚇及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。」除了恐嚇跟傷害罪移送，黃姓男子也被對方檢舉在行駛中驟然減速、煞車，警方將依規定開罰6000到36000元罰鍰，並吊扣牌照6個月，不過這起行車糾紛黃姓男子的危險行為確實不妥，但網路上風向兩極也有不少人認為，後車駕駛如果不要挑釁，再開第二次遠光燈，是否衝突就不會發生。

