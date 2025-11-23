台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人

即時中心／徐子為報導



台中市豐原區1名女子指稱，今（23）中午在翁明公園遭1名騎黑色腳踏車、皮膚黝黑的不明男子隨機攻擊，對方還持美工刀喊要殺人，引起當地民眾熱議恐慌。對此，警方表示，已調閱沿線監視器，正全力追查犯嫌身份。





媒體《ETToday》引述1名女子在臉書社團的說法，她稱與朋友在翁明公園附近停好機車後，突然有1名身穿長袖長褲、年約50多歲的男子，騎黑色腳踏車直朝他們的機車衝撞，且手持1把綠色美工刀，說要殺人。



女子轉述，事發當下她立刻稱要報警，要男子不要離開，卻遭對方一拳朝她臉上揮，還抓她頭髮想把她拖走，期間男子還大喊，「誰敢報警！我要殺人了！」



女子提醒鄉親要提防這名男子，其他網友紛紛留言，表示「太可怕了！」、「可能吸毒」，並標注台中市議員邱愛珊盼協助幫忙，邱愛珊則立即回覆「馬上了解」。



對此，警方說明，今天上午11時32分獲報，指稱豐原區圓環北路往翁明公園方向路段，有民眾遭不明人士攻擊，經查，1名女子行經該處時，遭1名騎乘腳踏車的男子擦撞，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎腳踏車逃逸。警方已調閱沿線監視器，全力追查犯嫌身份中。









