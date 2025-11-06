台中爆非洲豬瘟破口 3局處長被拔官 江肇國：還在等盧秀燕一個道歉！

台中爆非洲豬瘟破口，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良遭免職，江肇國喊話，「盧秀燕市長，現在還在等妳一個道歉！」 圖：台中市政府 / 提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台中市爆發非洲豬瘟疫情，但市府疫調說法一變再變，成台灣防疫破口，引發外界撻伐。台中市政府今（6）日宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益即日起免職；動保處長林儒良也免去機關首長一職。

台中市政府表示，農業局長張敬昌和環保局長陳宏益，因執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩位局長職務。

另，動保處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。

台中市政府指出，其餘涉有疏失人員均已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴。市府也將同步全面檢討內控與管理流程，以精進執行效能與治理品質。

民進黨台中市議員江肇國表示，一小時前他質詢副市長時，副市長還不肯鬆口，被他痛罵市府高官毫無政治良心、不肯背政治責任，就在剛才，2位局長已被拔官！「盧秀燕市長，現在還在等妳一個道歉！」

