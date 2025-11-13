台中爆非洲豬瘟「廚餘養豬」成破口？盧秀燕表態：中央不做我們也會做

記者林意筑／台中報導

台中梧棲某養豬場爆出非洲豬瘟。（圖／翻攝畫面）

台中一處養豬場10月下旬爆出非洲豬瘟案例，經過15天禁宰禁運、清消圍堵措施後，所幸疫情並未擴大。台中市長盧秀燕今（13）日在市議會總質詢時表示，禁止廚餘餵豬是未來趨勢，「即使中央不做，台中也會做」，宣布台中市將朝向全面禁止廚餘養豬之路邁進。環保局則表示，正在積極籌畫去化方式，盼未來以掩埋和焚化以外的方式處理。

台中梧棲某養豬場10月下旬時爆發非洲豬瘟案例，所幸經15天禁宰禁運、清消圍堵措施後，未再驗出其他案場有豬瘟案例。經中央應變中心調查，推測豬瘟病毒極可能來自未落實高溫蒸煮的廚餘，日前中央雖宣布解除豬隻禁運禁宰，但仍維持禁止廚餘餵豬。

廣告 廣告

台中爆發非洲豬瘟，市長盧秀燕率領一級主管鞠躬致歉。（圖／台中市政府提供）

台中市議會今天市政總質詢，國民黨籍議員陳本添詢問，病毒來源到底是不是廚餘？對此盧秀燕回應，「廚餘未煮熟是破口」只是暫時性推論，確實還不曉得確切的病毒來源；環保局副局長陳政良表示，台中這次在廚餘蒸煮稽查的確執行不夠徹底，中央已針對強化，要求裝設新的監控設備。

民進黨議員陳俞融提出質疑，認為雲林縣早就全面禁止廚餘餵豬，讓廚餘再利用，現在既然初步堵上防疫破口，下一步應全面禁止廚餘養豬。盧秀燕回應，「禁止廚餘養豬」一定是未來趨勢，台中市會朝這方向去做，中市府會考慮中央狀況，也相信中央不會禁止，「中央不做，我們會做」，目前還在與所有的豬農與相關行業討論中。

更多三立新聞網報導

國道警PO「違規照」嘆：不取締對得起大家嗎？2.5萬網友大讚：多拍點

三寶過濾器立功！台中女「切西瓜」自撞庇護島 轎車慘翻肚側躺路上

男護士為減輕工作量！替病人注射「死刑用鬆弛劑」 半年內害死10病人

60歲禽獸外公惡行曝光！把6歲小孫女獨關房...強脫褲猥褻又性侵

