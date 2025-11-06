台中爆非洲豬瘟 江肇國：沒人承擔政治責任

▲非洲豬瘟疫情於台中市爆發後，台中市議會昨（5）日收到市府送交的專案報告，議員江肇國批沒人承擔政治責任。（圖／江肇國提供）

[NOWnews今日新聞] 非洲豬瘟疫情於台中市爆發後，台中市議會昨（5）日收到市府送交的專案報告。市議員江肇國、張家銨、李天生今（6）日在會中痛批，報告內容僅懲處兩名基層人員，完全看不到高層官員的政治良心，更沒人肯背負政治責任。他要求市府應於明日大會召開前補送報告，明確說明新事證、懲處對象及行政、政治責任的完整內容，「不要讓全民失望」。

江肇國指出，昨日送達的36頁報告，內容完全是避重就輕、逃避責任、敷衍說謊，令人難以接受。整篇報告對外界質疑隻字未提——包括為何隱匿獸醫師人數、豬隻死亡數兜不攏、是否延誤採檢通報、廚餘流向管理失控、現場清消與周遭疫調缺失，以及病毒來源調查等，通通避而不談。他痛批：「在人員疏失上，沒有任何一個高官被檢討、被懲處，卻讓兩位農業局、環保局的基層同仁背所有責任，替市府背黑鍋，這樣會不會太過分？」

江肇國表示，盧秀燕市長面對爭議總是「出事推中央、出事推基層」。這次疫情造成全國養豬產業、民生攤販與小吃店龐大損失，市府卻輕輕帶過，賴給兩名基層員工，到底良心何在？他更批評報告最後一段竟自誇「防疫成效顯著」，與全民的真實感受完全背道而馳，「台中市政府還活在自我感覺良好的世界裡，不肯檢討、只會卸責，真的是沒救了。」

江肇國在議場追問副市長時，對方僅回應「咎責不僅此兩位基層」，並提及相關人員仍由考績會處理中。江肇國直言，「重點就是政務官無人負責！」整起事件至今完全看不到任何高層官員的政治良心，也沒人願意承擔政治責任。

江肇國、張家銨、李天生三位議員要求市府在明日大會召開前，補送最新調查報告與完整懲處名單，明確交代責任歸屬，不要再讓基層成為代罪羔羊。他強調，防疫失當導致台中成為全國焦點，市府必須誠實面對錯誤、展現政治擔當，並確實追究行政與政治責任

