台中爆非洲豬瘟！議員怒轟盧市府「垂直避難」：僅2基層員工被懲處

台中市 / 武廷融 綜合報導

台中爆發非洲豬瘟，全台豬隻禁運禁宰15天，今(6)日中午12點恢復活豬運輸，明(7)日恢復批發屠宰。不過台中市議員江肇國透露，根據市府報告，整起豬瘟防疫風暴裡，只有2位基層員工遭懲處，他痛批「這半個月以來的市府在疫情中的離譜行徑，通通都是基層的錯，市府的諸位高官沒人有錯，全數安全下莊！大家看得下去嗎？」

台中梧棲一處養豬場爆出非洲豬瘟疫情，自10月22日全國豬隻禁運禁宰，直到明日才正式解封。而台中市政府在疫調過程中，從豬場獸醫師、廚餘蒸煮再到市府人員擅闖清消，引發一連串爭議。但議員江肇國5日公開台中市府非洲豬瘟事件專案報告，「整起豬瘟防疫風暴裡，唯一被懲處的竟然只有兩位基層員工。」

廣告 廣告

江肇國指出，在專案報告中，有2位市府基層員工遭懲處，包括假日去清消的農業局動保處約僱人員，以及沒有確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員。江肇國指出「換句話說，這半個月以來的市府在疫情中的離譜行徑，通通都是基層的錯」，他痛批「市府的諸位高官沒人有錯，不需道歉，不需究責，全數安全下莊！這樣的報告，大家看得下去嗎？」

江肇國也怒轟台中市長盧秀燕透過鄰里系統上推中央、用專案報告咎責基層，根本是「垂直避難」。對此，中市府透過文字稿回應，針對非洲豬瘟事件，市府已經組成專案調查小組，目前仍然在調查當中，尚未有懲處名單。

原始連結







更多華視新聞報導

台中市府擅闖非洲豬瘟豬場清消！ 何欣純痛批：低級錯誤

非洲豬瘟下宣傳購物節遭批 中市府：是重要事項宣導

將解除禁運禁宰 新北：最快7日溫體豬肉可販售

