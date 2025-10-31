台中爆非洲豬瘟 議員要求妥善處理大里霧峰掩埋場垃圾及廚餘
臺中市議會定期大會警消環衛業務質詢，市議員蘇柏興關切霧峰掩埋場堆置廚餘及大里垃圾掩埋場的後續處理狀況，要求環保局要嚴密防範汙染，加速分類去化。
市議員蘇柏興說，大里、霧峰長期受到差別對待，都有垃圾掩埋場，大里垃圾掩埋場原本作為文山垃圾焚化廠歲修時暫置垃圾的場所，但因為文山焚化廠改建延宕，導致大里長期堆置大量垃圾，蘇柏興要求環保局要盡快分類去化，不能放任不管。至於霧峰掩埋場則成為這一波非洲豬瘟掩埋廚餘的場所，只得鄰近居民擔心惡臭及影響環境。蘇柏興強調，霧峰是香米等農產引的重要產地，環保局一定要嚴謹處理，不能污染環境，影響農作物。
環保局長陳宏益表示，霧峰掩埋場10月27日就已經停止對外收廚餘，環保局29日開始每天都覆土，後續也會指派水保科人員駐廠監控，確實把關水質讓民眾安心，而廚餘過去也是農民堆肥的原料，環保局也持續推動阿罩霧培養土等廚餘堆肥相關產品，讓廚餘有效再利用。至於大里垃圾掩埋場，環保局正推動去化工程，其中一項工程是將垃圾分類打包、提升防水性，預計年底就可以進場打包。
副市長黃國榮表示，市府也不樂見非洲豬瘟在台中發生，市府很負責任在處理，目前最重要的是趕快確定是否只是個案、沒有擴散到其他縣市去。後續檢討若有疏失，市府不會逃避，但也會獎勵努力防疫的公務員。
