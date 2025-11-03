台中爆非洲豬瘟！豬農涉登載不實文書遭羈押禁見

台中豬農父子涉犯業務登載不實文書罪，遭到法院羈押。（示意圖／報系資料照）

台中市梧棲區近期傳出非洲豬瘟疫情，中央與地方機關進行疫調時，發現化製三聯單內容出現不一致情形。更有消息指出，一名陳姓豬農涉嫌將舊的廚餘照片上傳至相關系統。台中地檢署於昨（3）日傳喚該名豬農父子及台中市養豬協會的兩名司機說明情況。經偵訊後，檢方認定豬農父子涉嫌行使業務登載不實文書，嫌疑重大，今日凌晨向法院聲請羈押禁見並獲准，另外兩名司機則已請回。

台中地檢署指出，針對梧棲區某養豬場檢出非洲豬瘟核酸陽性反應的案件，由檢察官賴謝銓、郭逵、林思蘋、康存孝與翁嘉隆共五人，聯合同步展開調查。調查團隊由台中市調查處、保七總隊、台中市刑警大隊、清水警分局及地檢署重案支援中心檢察事務官組成，持法院核發的搜索票，分別對陳姓父子及兩名司機的住所等四處地點進行搜索，並將4人帶回偵訊。

檢方說明，經詳細訊問後，認定陳姓父子涉嫌刑法中有關行使業務登載不實文書罪，且有相當跡證顯示可能湮滅、偽造證據，或與共犯、證人勾串。為保障後續偵查及審判程序的公正性，認為有羈押的原因與必要性，遂於今日凌晨向台中地方法院聲請羈押禁見，並獲法官裁准。至於其他兩名司機，則在訊後諭知請回。

地檢署強調，面對非洲豬瘟這類具高度傳染風險的動物疫病，防堵疫情擴散與保障公共衛生，是當前最迫切的任務。檢察機關將持續與中央及地方防疫單位、司法警察及相關主管機關密切合作，依法蒐集相關事證，務求儘快釐清真相，以維護社會公眾利益及國內農牧產業穩定發展。

