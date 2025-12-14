台中爆「男女男衝突」 當場開車猛撞

場面相當火爆！台中市龍井區昨天（13日）發生「男女男」的衝突，一對情侶吵完架，女方當著男友的面，上了男性友人的車要離開，男友當場醋罈打翻，男性友人則是直接倒車又衝撞過去。

該車倒車又衝撞後準備離開。 （圖／記者爆料網）

據烏日分局的調查，案發地點在龍井區臨港東路一段155巷口處，昨天清晨6點獲報該處有衝突後，立即派遣員警趕往，抵達後雙方共3人已經離開，經查案發起因是劉男跟何姓女友吵架，何女當下怒請張姓男友人「開車來載她走」。

案發現場留下不少車窗的玻璃碎片。 （圖／記者爆料網）

劉男見張男開車出現把自己的女友載走，倒車就要離開，當場醋罈打翻，持鐵棍猛砸張男的車，造成擋風玻璃嚴重毀損碎裂。不過，張男也不是省油的燈，索性直接衝撞劉男後再離開。

廣告 廣告

警方表示，將調閱監視器並通知劉男到案釐清。烏日分局也呼籲民眾，遇糾紛應理性處理及冷靜應對。

延伸閱讀

西濱快速道路驚傳車禍！駕駛不慎撞上馬匹 現場血跡斑斑

屏東校園驚魂！醉漢持美工刀追高中生 警火速制伏無人傷亡

新店住宅大樓1樓餐廳驚見火光！消防員抵達油鍋還在燒