台中爆12警「吊扣變吊銷」 圖利154 名車主

[NOWnews今日新聞] 臺中市警察局12名警員配合汽車代辦業者、對被吊扣車牌的車輛再假開單吊銷車牌，方便他人鑽漏洞再請領新牌照。台中地檢署檢察官何建寬指揮法務部廉政署中部調查組、警政署政風室及臺中市警局深入調查後，依貪污治罪條例及行使不實公文書等罪，對許姓、廖姓等 29 名警員與業者提起公訴。

依民國112年6月30日施行前之道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛若超速達60公里以上，除當場禁止駕駛、處汽車所有人罰鍰外，並需吊扣牌照6個月（110年6月1日前為3個月）。另依同條例第12條規定，若有未懸掛號牌、牌照吊扣期間行駛等情形，除罰鍰並禁止行駛外，並將「吊銷」牌照。被告廖姓員警等人均明知依前開規定，縱車主因超速等危險駕駛事由遭罰吊扣汽車牌照，但因實務「吊銷」處罰效果重於「吊扣」之處罰原則，如車主於吊扣期間因車輛未懸掛牌照行駛於道路，遭警方製單裁罰吊銷汽車牌照，因牌照已遭吊銷而無從吊扣，即可逕行驗車後重新申請牌照立即上路，汽車業務代辦業者即利用實務上交通法規慣例，對外招攬代辦重新領牌業務。

檢方指出，廖姓等 17 名代辦業者與願意配合的警員形成固定模式：先由警員開立不實違規單，再由業者繳納罰鍰、向監理站申請吊銷原牌照並領取新牌，使車主跳過吊扣期提前用車。全案共讓 154 名車主提早 3 至 6 個月重新上路，造成交通執法破口。

在求刑意見部分，檢方指稱，林姓警員及廖姓代辦業者犯後均未坦承犯罪（廖姓僅承認部分文書行為），顯示尚未真正反省。至於其他 11 名警員，多因親友請託或人情壓力而涉案，犯後均坦承犯行，並表示已理解錯誤。其中秦姓、蔡姓兩人主動自首，協助查出業者共犯，檢方建請法院依貪污治罪條例免除其刑；其餘 9 名警員則請求依規定減刑並給予緩刑。



