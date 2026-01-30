康健雜誌

台中爆H5N1禽流感！5萬染病蛋流出，下肚會怎樣？

出處／康健雜誌 文／趙俐雯 圖／photoAC

台中「豐康牧場」爆H5N1高病原性禽流感，上千隻蛋雞異常死亡，多達7千台斤問題蛋流入市面，最大宗流向苗栗竹南蛋行，估約5萬顆恐已食用，引發民眾食安疑慮。吃到禽流感雞蛋會感染新型A流嗎？該如何聰明自保？

台中豐原「豐康牧場」業者遭檢舉刻意隱匿上千隻蛋雞異常死亡，台中市政府獲報後，前往採驗，確認該牧場感染H5N1高病原性禽流感，且已有多達7千多台斤「毒蛋」流入市面。台中市府29日上午已全面撲殺豐康牧場剩餘雞隻，並完成環境清消作業。

至於外界最關心的問題雞蛋流向，目前已確認最大宗流向苗栗竹南蛋行「上圓商行」，4,640台斤問題雞蛋25日前已全數售出，估計約5萬顆，恐全遭吃下肚。仍在追查台中案場是否與苗栗後龍棄置死雞事件有關。

據農業部動植物防疫檢疫署統計，2025年9月迄今，確診及撲殺禽流感禽場案例計11例，包括陸禽10例、鴨1例。

根據衛福部疾管署「傳染病統計資料系統」統計，截至1月30日，新型A型流感病例數為0。不過，問題蛋品流入市面，仍引發民眾的食安疑慮，擔心誤食「禽流感雞蛋」將增加病毒感染風險，對健康造成不良影響。

許多人疑惑，H5N1高病原性禽流感是什麼？面對禽流感食安風險，究竟該如何自保安全？

H5N1高病原性禽流感是什麼？

隨著台中豐原蛋雞場確診H5N1高病原性禽流感，禽流感、新型A流再度引發關注。

新型A流原本多存在於動物（尤其家禽、豬、牛等）身上，卻可能在特定條件下跨物種感染人類，造成零星病例，甚至重症風險。

其中，H5N1是一種新型A型流感病毒的亞型，由於對雞、鴨、鵝等禽類具有高度致病性，可能造成禽類短時間內大量傳播及死亡，因此被稱為「高病原性禽流感」，並被疾管署列為曾感染人類、對人類疾病嚴重度較高的新A流亞型之一。

H5N1禽流感會傳染給人類嗎？傳染途徑有哪些？

疾管署指出，多數新A流感病毒因尚未完全適應人體，所以感染能力僅限於動物傳人，H5N1及H7N9曾出現極少數家庭內群聚案例，因此不排除有局限性人傳人的可能性。

至於傳染途徑，疾管署也表示，許多新A流病患，都曾經與染病動物，或其分泌物、排泄物及其所在環境接觸過，其中又以家禽及豬、牛最為常見。

吃到禽流感雞蛋，會感染新型A流嗎？

台南市衛生局表示，禽流感病毒不耐高溫，經過充分加熱，即可殺滅禽流感病毒，不會對人體健康造成威脅。衛福部長石崇良也公開表示，禽流感病毒透過雞蛋傳染給人類的風險較低，只要確保煮熟後食用，更完全不是問題。

為保障人體健康安全，台南市衛生局建議民眾透過以下3種方式，徹底加熱雞蛋後再食用：

‧ 以56℃，加熱雞蛋3小時。

‧ 以60℃，加熱雞蛋30分鐘。

‧ 以100℃，加熱雞蛋1分鐘。

避免選購到問題雞蛋，該注意哪些事？

台南市衛生局呼籲民眾，選購與食用雞蛋時，應遵循以下3大原則：

1. 選擇新鮮雞蛋：購買雞蛋時，應選擇外殼完整、無裂痕、無污漬且潔淨的產品。建議選擇來自合法認證農場的蛋品，以確保雞蛋的品質與安全。

2. 妥善儲存與處理：雞蛋應儲存在陰涼乾燥的地方，避免暴露在高溫環境下。使用雞蛋前，請徹底清潔雙手和廚具，避免交叉污染。

3. 徹底煮熟雞蛋：為了防範可能的健康風險，請確保食用的雞蛋完全煮熟，蛋黃與蛋白應完全凝固。建議避免食用生蛋或未煮熟的雞蛋。

「5要6不」原則，預防新A流

疾管署表示，若要預防感染新型A流，務必要注意以下「5要6不」原則。

5要

1. 禽肉、蛋要完全煮熟

2. 要用肥皂勤洗手，雙手避免任意碰觸眼、鼻、口等黏膜。

3. 出現症狀要戴口罩、立刻就醫。

4. 要接種流感疫苗。

5. 要均衡飲食、適當運動。

6不

1. 不要生食蛋、禽肉或相關製品。料理生鮮禽畜肉品及蛋類應立即洗手，刀具、砧板也要徹底清洗後才能再度使用。

2. 不要走私、飼養或購買來源不明的禽鳥及蛋品。

3. 不接觸或餵食禽鳥，避免接觸禽鳥及其分泌物。

4. 不野放或丟棄禽鳥。

5. 不與禽畜混居，禽畜業工作者於作業過程時，應穿戴個人防護裝備，並於工作後，應做好清消工作。

6. 不去人潮壅塞的場所。非必要或無防護下，避免到生禽宰殺處所、養禽場及活禽市場等

資料來源：農業部動植物防疫檢疫署、衛福部疾管署、衛福部疾管署「傳染病統計資料系統」、台南市衛生局

