台中版築地市場？300坪海鮮旗艦店，兩排滿滿鱈場蟹、龍蝦！現切生魚片丼飯直接開吃，海鮮肉品一站購足

水產教父海鮮市場是台中水產海鮮直播主賢哥開的台中海鮮旗艦店，水產教父海鮮市場占地300多坪，區分為冷藏肉品、現流海鮮、活體海鮮、生魚片與壽司拼盤等，市場內動線乾濕分離，路線清晰，光是那超大活體海鮮區就讓人眼睛為之一亮，氣勢規模不輸給魚貨市場。喜歡逛漁港買海鮮或是直播購物的人，水產教父海鮮市場旗艦店不要錯過囉！台中另類景點推薦。

台中水產海鮮直播界的傳奇人物賢哥，今年在台中南屯區龍富路四段開了台中旗艦店，占地300多坪，門口設有停車位，假日還是一位難求!

水產教父除了店門口有停車場外，正對面有特約停車場，龍富路四段和龍富15路有第二停車場。

周末假日幾乎是攜家帶眷全員出動來採買，水產教父海鮮市場入口處已是滿滿排隊人潮，

水產教父海鮮市場賣場動線規畫的不錯，區分為左右兩邊，乾濕分離，路線清晰。左手邊是冷凍食品、串燒、常溫商品和炸物等，還有結帳櫃台。部分食材移動到戶外區，等待結帳時間相較去年縮短很多。

右邊是冷藏肉品，現流海鮮，活體海鮮，生魚片，熟食。兩邊都是滿滿人潮。

來到這邊怎麼買最划算又不用擔心買貴，有公告標示特價的商品，可以優先考慮購買，很快就完售囉!

大家可以關注店家粉絲頁，每天到貨的時令海鮮不同，有公告出來的價格通常很優惠呢

活體海鮮區

逛過幾場海鮮市場，活體海鮮區通常只有幾缸，想不到水產教父是整整兩大排，有夠誇張，重點是有明碼標價，現場過秤，不用擔心被灌水。

之後再訪特意挑晚一點的時間前來，人潮的確少很多，不過好多生猛海鮮都被清空了。

現場看到有民眾買了隻鱈場蟹，光是抓起到過秤過程就吸引眾人目光，瞬間成為現場主角。

活體波士頓龍蝦、水姑娘、鮑魚蛤蠣、與淡菜等等，在水產教父海鮮市場都能一站購足

海鮮魚貨每日供應，買活體海鮮時，

記得先檢查清楚，以免造成糾紛。

現流海鮮

現流海鮮以現場公告為主，每隻魚貨上方有標價，有提供代客處理服務。

部分海鮮能代客料理，現場直接開吃

二樓提供座位區(開放時間依店家公告)

生魚片熟食區

水產教父海鮮市場另一個賣點是有提供生魚片、丼飯和壽司等食品，現場就能開吃。

壽司從小盒中盒到大盒通通買的到，買盒回家路上享用。

生魚片和握壽司現點現做

生魚片新鮮現切，喜歡的直接帶走。

冷藏肉品

水產教父海鮮市場有冷藏肉品，牛肉、豬肉、雞肉都有提供。

牛肉的等級是一分錢一分貨，高單價的油花和呈色漂亮許多

日本和牛滿滿兩個冰櫃，原塊肉需要自行精修，我們還是買切片好的牛肉比較方便。

逛完右邊後接著往左邊前進，左邊有冷凍食品、串燒、炸物和常溫商品，市面上常見的冷凍海鮮，幾乎都買的到。

二樓販售區

平常二樓以海鮮熟食、BBQ、炸物﹐飲料及酒水等為主。

水產教父海鮮市場真的很好逛，空間寬敞明亮也不會有太多腥臭味，生魚片、壽司和丼飯的價格很漂亮，至於海鮮價格以店家每日公告為主，多逛多比價，就能找出心目中最划算的海鮮。喜歡逛海鮮市場的話，利塔漁市和阿布潘水產也能逛逛走走。

水產教父海鮮市場

>>水產教父官方臉書

地址:台中市南屯區龍富路四段199號

電話:04 2463 3635

營業時間:10:00~20:00

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記