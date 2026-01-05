台中牛肉壽喜燒飯有蟑螂 店員竟想換一碗

▲網友在台中市南區某家連鎖餐飲的牛肉壽喜燒飯裡，發現一隻小蟑螂。（圖／翻攝網友zhao_0730的Threads，2026.01.05）

[NOWnews今日新聞] 一名網友昨天在台中市某家連鎖餐飲點了牛肉壽喜燒飯，發現「油蔥酥」有點大塊，仔細一看還有觸鬚，原來是一隻小蟑螂！他向店員反映，答案竟是「退費和換一碗二擇一」，氣得他將照片PO網要大家評評理，網友笑回「換一碗還是同一鍋的蟑螂壽喜燒飯」！台中市食安處表示已完成錄案，將前往稽查，若未改善可處6萬以上、2億元以下罰鍰。

一名網友在Threads發文問「牛肉壽喜燒飯吃到蟑螂的機率有多高？」他表示自己到某家知名的連鎖餐飲吃飯，發現碗里有深咖啡色的東西，仔細看竟是隻油亮的小蟑螂，當時飯已經吃了一半，他感到超級噁心，向店員反映，店員竟要他在退費和換一碗之間二擇一。

這名網友表示，他不滿店員消極的處理方式，打電話給該公司的客服，但還沒有給答案。網友笑稱他吃到「極品油蔥酥」，也有人認為店員處理方式很不OK，即使再換一碗，仍是同一鍋的蟑螂壽喜燒飯，遇到這種狀況應該請店長出面才對。

台中市政府食品藥物安全處今（5）日證實，該連鎖餐飲位於南區，食安處已完成錄案，將派員前往現場稽查，若查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情事，將責令限期改善；複查仍未改善者，將依《食品安全衛生管理法》規定，處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

